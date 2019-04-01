هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 06:50 م

صوت مجلس مدينة باريس الاثنين بالإجماع على منح صفة مواطنة شرف للإيرانية نسرين سوتوده الصادر بحقها حكم في طهران بالسجن 12 عاما وبالجلد، في حين تمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

وجاء في بيان صادر عن مجلس مدينة باريس "إن مدينة باريس تمنحها صفة مواطنة شرف دليل دعم وإعجاب بشجاعتها الكبيرة، وتطالب بالمناسبة بإطلاق سراحها على الفور".

وتابع البيان أن مدينة باريس توجه تحية "الى الإصرار الذي تبديه نسرين سوتوده في الدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق النساء" ما يجعلها "مصدر إلهام".

وتبلغ نسرين سوتوده الخامسة والخمسين من العمر وهي ناشطة معروفة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، وتقبع في السجن منذ حزيران/يونيو 2018.

وعلمت بصدور حكم بسجنها خمسة أعوام بعد إدانتها بالتجسس وهي في السجن، بحسب ما اوضح أحد محاميها.

وفي الثاني عشر من آذار/مارس، أعلن زوجها رضا خاندان الحكم الجديد بالسجن 12 عاما الذي صدر بحقها. وأوضح أن زوجته ملاحقة بسبع تهم جمعت في ملف واحد وحكم عليها بالسجن ما مجموعه 33 عاما.

إلا أنه أوضح أيضا "أن عقوبة السجن القصوى هي التي تعتمد"، وبالتالي تلك التي تتضمن "الحض على الفساد والفسق" وعقوبتها السجن عشر سنوات حدا أقصى، الا أن القاضي جعلها 12 عاما.

كما يضاف الى هذه العقوبة حكم بالجلد 148 جلدة لان سوتوده سبق أن مثلت أمام المحكمة من دون ارتداء الحجاب.

ونالت سوتوده عام 2012 جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الاوروبي، وعرفت بدفاعها عن المعارضين خلال تظاهرات العام 2009 وعن النساء اللواتي اعتقلن بسبب اعتراضهن على لبس الحجاب.

وطالبت فرنسا رسميا في الحادي والعشرين من آذار/مارس الماضي بإطلاق سراحها، وحذرت طهران من أن دفاع باريس عن الاتفاق النووي لا يعني إعطاءها الضوء الاخضر في مجال انتهاك حقوق الانسان.

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