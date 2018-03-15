باريس "تؤيد استنتاج" لندن حول مسؤولية موسكو في قضية تسميم الجاسوس
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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في صورة التقطت في 12 اذار/مارس 2018(afp_tickers)
أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس في بيان انها "تؤيد استنتاج" لندن حول مسؤولية موسكو في قضية تسميم الجاسوس الروسي الاسبق في المملكة المتحدة.
وقال البيان ان الرئيس ايمانويل ماكرون الذي اجرى محادثات جديدة صباح الخميس مع رئيسة الحكومة البريطاني تيريزا ماي يعتبر ان "لا تفسير منطقيا آخر" سوى عمل من روسيا.
وتابع بيان الرئاسة "منذ مطلع الاسبوع، أطلعت المملكة المتحدة فرنسا على اطلاع وثيق بالادلة التي جمعها المحققون البريطانيون والعناصر التي تثبت مسؤولية روسيا في الهجوم. فرنسا تؤيد استنتج المملكة المتحدة بان لا تفسير منطقيا آخر، وتعبر من جديد عن تضامنها مع حليفتها".
واضاف البيان ان ماكرون وماي "متفقان حون أهمية الوحدة الاوروبية وعلى جانبي الاطلسي في الرد على هذا الحدث" و"سيظلان على اتصال وثيق في الايام المقبلة".
وكانت ماي أعلنت الاربعاء سلسلة من العقوبات على روسيا من بينها طرد 23 دبلوماسيا وتعليق الاتصالات الثنائية بعد ان اعتبرت موسكو "مسؤولة" عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا واللذان لا يزالان في حالة "حرجة".
الا ان الخارجية الروسية اعتبرتا العقوبات "استفزازا وقحا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب