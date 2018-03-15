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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 09:14 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:14

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في صورة التقطت في 12 اذار/مارس 2018 (afp_tickers)