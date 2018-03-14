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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 08:50 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:50

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أن بلاده "ستنسّق" مع بريطانيا "في غضون الساعات المقبلة" الخطوات الواجب على باريس القيام بها للردّ على تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هيكو ماس انه "في غضون الساعات المقبلة ستكون فرنسا على اعلى مستوى من التواصل مع السلطات البريطانية لتنسيق ردّنا".

وأضاف "لدينا ملء الثقة بالتحقيقات التي يجريها شركاؤنا البريطانيون"، مشددا على أن باريس مستعدة "لتعاون عند الاقتضاء مع المملكة المتحدة في التحقيق الجاري".

وأتى تصريح الوزير الفرنسي بعيد اعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة عقوبات ضد روسيا، بينها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد العلاقات الثنائية، معتبرة أن موسكو مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، واللذين عثر عليهما فاقدي الوعي اثر تعرضهما لغاز الاعصاب في سالزبري بجنوب غرب انكلترا في 4 اذار/مارس.

وردّت وزارة الخارجية الروسية على القرارات البريطانية، منددة بما اعتبرته "استفزازا وقحا"، واتهمت لندن بانها "اختارت طريق المواجهة، واجراءاتنا للرد لن تتأخر".

من جهته كشف الوزير الفرنسي في مؤتمره الصحافي أن غاز الاعصاب الذي استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق "طوّرته روسيا السوفياتية في السرّ في سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف ان "الاستخدام غير المسبوق لعنصر كيميائي مميت تم تطويره خلسة" إنما "يعرض للخطر أمن أحد شركائنا الرئيسيين" و"الامن الاوروبي وأمننا نحن".

من ناحيته قال الوزير الالماني الجديد "نأمل ان تشارك روسيا في هذا التحقيق، وأن تتعاون".

وكان المانيا في مقدّمة الدول التي دعمت بقوة فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات ضد روسيا بسبب النزاع في اوكرانيا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب