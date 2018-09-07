باكستان ترضخ لضغوط الاسلاميين وتلغي تعيين مسؤول من طائفة الاحمدية
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رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان(afp_tickers)
تراجعت حكومة رئيس الوزراء عمران خان الجمعة عن قرار مثير للجدل يقضي بتعيين أحد أبناء الطائفة الأحمدية التي تعتبر اقلية مضطهدة في البلاد، من منصب المستشار الاقتصادي، ما يكشف الضغوط التي تواجهها الحكومة من الاسلاميين المتشددين.
وتم مؤخرا تعيين الباكستاني الأميركي عاطف ميان، خريج معهد ماساشوستس الاميركي وأستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون المرموقة، عضوا في المجلس الاستشاري الاقتصادي الجديد.
وينتمي ميان إلى أقلية الأحمدية الدينية التي تعاني من الاضطهاد في باكستان حيث معظم السكان من المسلمين المتشددين. وأثار إعلان تعيينه انتقادات واسعة من الجماعات الاسلامية.
ويعتبر الأحمدية أنفسهم مسلمون لكن الدستور الباكستاني يعتبرهم غير مسلمين.
وفي البداية دافع مسؤولون حكوميون عن القرار، لكنهم عادوا وخضعوا للضغوط المتصاعدة من المسلمين المتشددين.
وكتب وزير الاعلام فؤاد شودري على تويتر أن "الحكومة قررت سحب تعيين عاطف ميان من اللجنة الاستشارية الاقتصادية". وقال إن الحكومة تريد العمل مع جميع شرائح المجتمع ومن بينهم علماء الدين.
وتعتبر الاساءة إلى الاسلام تهمة خطيرة في باكستان يمكن أن تحمل عقوبة الاعدام.
وأثار خان المخاوف اثناء حملته الانتخابية في وقت سابق من هذا العام بدفاعه الشديد عن القوانين المتعلقة بالاساءة إلى الاسلام في باكستان حيث يخشى أن يتبنى فكراً متطرفا يمكن أن يزيد من الانقسامات المذهبية ويشجع الجماعات المتطرفة وحتى أن يثير العنف.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب