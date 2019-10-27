هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 02:15 م

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث في فعالية انتخابية في بومباي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

أعلنت باكستان الأحد أنها رفضت السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعبور مجالها الجوي، بسبب "انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة المستمرة" في الشطر الهنديّ من كشمير.

ويأتي القرار على وقع تصاعد التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين الغريمين المسلحين نوويًا.

وهذه ثالث مرة في الأسابيع الأخيرة ترفض اسلام اباد استخدام قادة الهند لمجالها الجويّ.

ورُفض طلبان مماثلان للرئيس الهنديّ رام نات كوفيند ومودي الشهر الفائت.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن "رئيس الوزراء الهندي أراد استخدام مجالنا الجويّ لكننا قررنا عدم السماح له على خلفية اليوم الأسود الذي يحيه سكان كشمير اليوم لإدانة الاحتلال الهنديّ وانتهاكات حقوق الانسان الخطيرة المستمرة".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ السفير الهندي بالواقعة.

ولم يوضح قرشي وجهة مودي لكنّ مسؤولا باكستانيا كبيرا أفاد وكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء الهندي كان في طريقه إلى السعودية حيث من المقرر أن يحضر منتدى للاستثمار.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الهندية بعد اشتباك جوي في شباط/فبراير بين البلدين. وأعادت فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية المدنية في تموز/يوليو، لتنهي بذلك القيود التي أثرت لشهور على مسارات مهمة في حركة الملاحة الجوية الدولية.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات عديدة بين الخصمين النوويين اللدودين آخرها في شباط/فبراير الماضي.

ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمرّدا انفصاليا منذ عقود أوقع أكثر من 70 ألف قتيل معظمهم من المدنيين، وتقول الهند إن باكستان تدعم المتمردين. وهو ما تنفيه اسلام اباد.

وفي تسجيل فيديو بثته قنوات التلفزيون العامة والخاصة في باكستان، توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالقتال من أجل حصول الكشميريين على حقهم في تقرير المصير.

وقال إنّ "الشعب الباكستاني بأكمله يقف إلى جانب الكشميريين وسيواصل مدّهم بالدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي في جميع الساحات الدولية ... هذا هو تعهدي الوحيد بأن أكون سفير الكشميريين والمتحدث باسمهم".

وتزامنت رسالته المسجلة القصيرة مع "اليوم الأسود" الذي تحييه باكستان وكشمير ضد انتهاكات حقوق الجزء الهندي من كشمير.

وخرجت تظاهرات في المدن الكبرى، ولوح المحتجون بأعلام كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، وطالبوا الهند برفع القيود المفروضة على الجزء الذي تسيطر عليه من الاقليم.

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