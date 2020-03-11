هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2020 02:56 ص

مد المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدن يده الى منافسه بيرني ساندرز الثلاثاء، حيث توجه اليه بالقول إن باستطاعتهما معا العمل لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في انتخابات تشرين الأول/نوفمير.

وفي كلمة له بعد فوزه بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي جرت الثلاثاء، اعتبر بايدن انه وساندرز يتشاطران "هدفا مشتركا".

وقال "أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب".

وأضاف "معا سوف نهزم دونالد ترامب (...) وسنوحد هذه الأمة".

وتابع بايدن كلامه أمام مؤيديه المحتفلين في فيلادلفيا وزوجته جيل الى جانبه قائلا "الليلة نحن أقرب خطوة من إعادة الاحترام والكرامة والشرف الى البيت الابيض. هذا هو هدفنا النهائي".

وأشارت توقعات التصويت إلى أن نائب الرئيس السابق فاز بسهولة على ساندرز في ميشيغان، التي تعد الجائزة الكبرى في هذه الجولة من أجل نيل ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة.

وكان ساندرز قد تغلب على هيلاري كلينتون في هذه الولاية الشمالية قبل اربع سنوات، لكن النتائج الأولية تشير الى أن بايدن المعتدل تفوق على السيناتور اليساري بأكثر من 10 نقاط.

وهذا هو الفوز الثالث المرجح لبايدن هذه الليلة بعد ولايتي ميسيسيبي وميسوري، والأكبر في هذا اليوم من الانتخابات التمهيدية التي تشمل ست ولايات.

وكتب بايدن على تويتر "شكرا ميشيغان".

وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.

ولا يزال أمامهما نحو أكثر من نصف 57 جولة انتخابات تمهيدية، وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1,991 مندوبا لضمان نيل ترشيح الحزب.

وأشار موظفون في حملة ساندرز إلى أن أيا من المرشحين لم يصل بعد الى منتصف الطريق لتحقيق هذا الهدف، متعهدين بمواصلة المعركة.

وقالت نينا تيرنر الرئيسة المشاركة لحملة ساندرز "أكثر من نصف الولايات في البلاد لم تصوّت بعد. لا، الأمر لم ينته بعد".

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