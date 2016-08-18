هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2016 05:18 ص 18 أغسطس 2016 - آخر تحديث - 05:18

نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي مع رئيس كوسوفو هاشم تاجي في بريشتينا، 17 اب/اغسطس 2016

دعا نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي زار بريشتينا الاربعاء السلطات في كوسوفو الى مكافحة الفساد في هذه الدولة التي اعلنت استقلالها عن صربيا في 2008.

وقال بايدن اثر لقائه رئيس كوسوفو هاشم تاجي ورئيس الوزراء عيسى مصطفى ان "الفساد سرطان ينخر نسيج كل مجتمع يدخله" ويقضي على اي احتمال للتقدم.

واضاف ان الفساد "يهدد كل ما تأمل كوسوفو بانجازه (...) واملها بالمستقبل"، لكنه اكد لمن التقاهم ان كوسوفو "ليست لوحدها" في مواجهة هذا التحدي وان "لديها اصدقاء (...) مستعدين للمساعدة اكبرهم الولايات المتحدة".

وشدد بايدن على ان احدى المصالح الحيوية لواشنطن تتمثل في "كوسوفو ديموقراطية ومتعددة الاتنية وعضو في الاسرة الاوروبية وخالية من الفساد".

من جهته، اكد هاشم تاجي ان بريشتينا "ستبذل جهدا كبيرا لتجعل من كوسوفو مثالا لبلد تحترم فيه دولة القانون وحقوق الانسان".

وتحتل كوسوفو المرتبة الثالثة بعد المئة بين 168 بلدا في "التقرير حول النظرة الى الفساد" الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية في 2015.

وفي حزيران/يونيو، وجهت الى وزير الصحة السابق ووزير البيئة الحالي فريد اغاني و59 شخصا اخرين تهمة الغش في اطار حملة على الفساد والجريمة المنظمة اطلقها القضاء المحلي، هي احد الشروط التي وضعها الاتحاد الاوروبي للسير باقتراح اعفاء الكوسوفيين من تأشيرة الدخول لمنطقة شنغن.

ووصل بايدن الى بريشتينا اتيا من بلغراد حيث شجع صربيا وكوسوفو على مواصلة تحسين علاقاتهما.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب