هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 08:29 م

المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، جو بايدن في 18 نيسان/أبريل 2019

وصف نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يهزأ دائماً من منافسيه، بأنه "مهرّج".

وخلال اجتماع لجمع الأموال في كولومبيا في كارولاينا الجنوبية، تعرّض بايدن للانتقاد من جانب أحد مناصريه بسبب طريقته في الردّ على ترامب الذي يطلق عليه لقب "جو النائم".

وقال هذا المناصر للمرشح الديموقراطي "أريدكم أن تردوا، عندما يُطلق عليكم لقبا، يجب أن تعطوه لقبا في المقابل".

فأجاب بايدن وفق ما نقل عنه صحافي كان متواجدا، "هناك الكثير من الألقاب قد أحبّ أن أطلقها على هذا الرجل، يمكن أن تبدأوا بمهرّج".

ويطلق الملياردير الجمهوري بشكل منتظم ألقابا على معارضيه أو منتقديه.

وأكد بايدن المحنّك في السياسة الأميركية، أنه لن يتردد في الردّ على هجمات ترامب، لكنه لا يريد أن يتمكن الرئيس من تحويل الانتباه عن المسائل المهمة.

وقال بايدن "ما لا أريده هو أن يجذبني فيما يريد أن أفعله. إنه يريد أن تكون معركة مصارعة في الوحل".

وكان ترامب استخدم عمره (72 عاماً) ضد المرشح الديموقراطي البالغ 76 عاماً والذي يخوض سباق الـ21 مرشحاً.

وقال ترامب في 27 نيسان/أبريل "أنا الأكثر شباباً. فأنا لا أزال شابا مفعما بالحيوية والنشاط. عندما أنظر إلى جو (بايدن)، لا أعرف".

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