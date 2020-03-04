هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 02:15 ص

بايدن يصافح أحد الناخبين في اوكلاند في كاليفورنيا

توقعت شبكات تلفزيونية أميركية فوز جو بايدن بولايتي تينيسي وأوكلاهوما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار مرشح رئاسي، وهو ما رجحته وسائل إعلام أميركية، ما يرفع عدد انتصاراته في يوم "الثلاثاء الكبير" الى خمس ولايات.

وترسل الولايتان 64 و37 مندوبا الى مؤتمر الحزب الديموقراطي تباعا. وتشكل هذه الانتصارات بداية قوية لبايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الوسطي في معركته ضد اليساري بيرني ساندرز.

وسجلت معظم انتصارات بايدن في ولايات جنوبية غالبية سكانها من السود، ما يدل على الدعم القوي له بين الأميركيين من أصل أفريقي، وفقا لاستطلاعات الخروج.

الا ان أوكلاهوما كانت الاستثناء، فهذه الولاية الوسطية يقطنها عدد كبير من السكان الأصليين مقابل أقلية من السود، وقد فاز بها ساندرز عام 2016 بفارق 10 نقاط عن هيلاري كلينتون.

وحقق ساندرز حتى الآن انتصارين في ولايتي فيرمونت ،مسقط رأسه، وكولورادو.

لكن ساندرز هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الثلاثاء الكبير ب415 مندوبا، والتي ستغلق مراكز الاقتراع فيها عند الساعة الرابعة بتوقيت غربنتش الأربعاء.

ويتنافس بايدن وساندرز في الثلاثاء الكبير على أصوات 1,357 مندوبا يمثلون الولايات ال14 في انتخابات الثلاثاء الكبير، والفائز يمهد الطريق امامه لنيل الترشيح الرئاسي خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في تموز/يوليو المقبل لمواجهة الرئيس دونالد ترامب.

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