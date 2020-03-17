هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2020 12:34 ص

نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن (يسار) والسناتور بيرني ساندرز قبل بدء المناظرة في واشنطن في 15 اذار/مارس 2020.

أصبح نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أقرب من أيّ وقت مضى إلى نيل بطاقة الترشيح الديموقراطية للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اكتساحه منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية التي جرت الثلاثاء في ثلاث ولايات هي فلوريدا وإيلينوي وأريزونا.

وأظهرت نتائج فرز 87% من بطاقات التصويت في ولاية فلوريدا أنّ بايدن حصل على 61% من الأصوات مقابل 22% فقط لمنافسه الاشتراكي بيرني ساندرز.

كما فاز بايدن على ساندرز في إيلينوي، الولاية الصناعية الواقعة في شمال شرق البلاد، بحسب توقعات لشبكات تلفزة أميركية.

وفي حين توقّعت شبكتا "سي أن أن" و"أن بي سي" فوز بايدن (77 عاماً) على ساندرز (78 عاماً) في أريزونا، الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد، قالت صحيفة نيويوك تايمز إنّ نتائج فرز الأصوات في 56% من الدوائر الانتخابية تشير إلى حصول نائب الرئيس السابق على 42,6% من الأصوات مقابل 30,3% للسناتور عن ولاية فيرمونت.

وقبل ساعات من ذلك فاز بايدن بولايتي فلوريدا وإيلينوي، معزّزاً بذلك فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وإثر صدور نتائج هاتين الولايتين قال بايدن في تغريدة على تويتر "شكراً فلوريدا!" و"شكراً إيلينوي".

وحتى قبل انتخابات الثلاثاء كان المرشّح المعتدل متقدّماً بفارق شاسع على منافسه الاشتراكي في عدد المندوبين الذين سينتخبون رسمياً مرشّح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية، فهو ضَمَن أصوات أكثر من نصف الأغلبية اللازمة لحسم المعركة بينه وبين ساندرز وهي 1991 مندوباً.

ومع الفوز الكبير الذي حقّقه الثلاثاء بحصوله على الغالبية العظمى من مندوبي فلوريدا البالغ عددهم 219 مندوباً والقسم الأكبر من مندوبي إيلينوي البالغ عددهم 155 مندوباً وأريزونا البالغ عددهم 67 مندوباً يكون بايدن قد أمّن لنفسه تقدّماً على ساندرز يستحيل على الأخير اللحاق بركبه.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التمهيدية نهار الثلاثاء في ولاية رابعة هي أوهايو لكنّ سلطاتها قرّرت في اللحظات الأخيرة إرجاء هذا الاستحقاق بسبب تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

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