اعلن جو بايدن الذي لم يعلن بعد عزمه على الدخول في السباق الى البيت الابيض للعام 2020، امام رجال اطفاء الثلاثاء كانوا يدعونه الى الترشح، أن "تمنياتهم" يمكن ان تتحقق.
وهتف رجال الاطفاء الذين تجمعوا في واشنطن في إطار مؤتمر القى فيه الديموقراطي بايدن خطابا طويلا "انطلق يا جو، انطلق يا جو". كما حملوا لافتات بالكلمات نفسها.
وقال بايدن "أقدر الطاقة التي ابديتموها عندما وصلت الى هنا. احتفظوا بها فترة اطول، يمكن ان احتاج اليها في الاسابيع المقبلة"، منتزعا موجة تصفيق.
واضاف السناتور السابق (76 عاما)، "انتبهوا، تمنياتكم يمكن ان تتحقق".
ويعد بايدن، الاسم الكبير في الحزب الديموقراطي، مرشحا منذ اشهر للانضمام الى سباق الترشيح الديموقراطي.
وقال بايدن "في الولايات المتحدة، الفرصة متاحة للجميع لأن ينجحوا. وهذا ما يتعين على الرئيس المقبل للولايات المتحدة ان يفهمه، وهذا ما لا يفهمه ابدا رئيسنا الحالي، كما اعتقد".