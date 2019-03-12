هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 04:22 م

نائب الرئيس الاميركي السابق جو بايدن يلقي كلمة في واشنطن لم يستبعد فيها ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وبدت زوجته جيل بايدن الى جانبه في الثاني عشر من اذار/مارس 2019

اعلن جو بايدن الذي لم يعلن بعد عزمه على الدخول في السباق الى البيت الابيض للعام 2020، امام رجال اطفاء الثلاثاء كانوا يدعونه الى الترشح، أن "تمنياتهم" يمكن ان تتحقق.

وهتف رجال الاطفاء الذين تجمعوا في واشنطن في إطار مؤتمر القى فيه الديموقراطي بايدن خطابا طويلا "انطلق يا جو، انطلق يا جو". كما حملوا لافتات بالكلمات نفسها.

وقال بايدن "أقدر الطاقة التي ابديتموها عندما وصلت الى هنا. احتفظوا بها فترة اطول، يمكن ان احتاج اليها في الاسابيع المقبلة"، منتزعا موجة تصفيق.

واضاف السناتور السابق (76 عاما)، "انتبهوا، تمنياتكم يمكن ان تتحقق".

ويعد بايدن، الاسم الكبير في الحزب الديموقراطي، مرشحا منذ اشهر للانضمام الى سباق الترشيح الديموقراطي.

وقال بايدن "في الولايات المتحدة، الفرصة متاحة للجميع لأن ينجحوا. وهذا ما يتعين على الرئيس المقبل للولايات المتحدة ان يفهمه، وهذا ما لا يفهمه ابدا رئيسنا الحالي، كما اعتقد".

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