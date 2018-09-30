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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 05:03 ص 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:03

جندي كردي أمام مبنى محافظة اربيل في كردستان العراق (شمال) في 23 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)