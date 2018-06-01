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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 04:51 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 16:51

رئيس الموظفين في البيت الابيض جون كيلي يسير مع الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول الى البيت الابيض في الاول من حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)