بدء اللقاء بين مساعد كيم جونغ اون وترامب في المكتب البيضوي
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رئيس الموظفين في البيت الابيض جون كيلي يسير مع الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول الى البيت الابيض في الاول من حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
بدأ بعيد الساعة 17,00 ت غ الجمعة اللقاء بين الجنرال كيم يونغ شول الذي يحمل رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض.
ويلتقي مساعد كيم الرئيس الاميركي في المكتب البيضوي بعدما اجرى محادثات الاربعاء والخميس في نيويورك مع وزير الخارجية مايك بومبيو استعدادا لقمة تاريخية محتملة بين ترامب وكيم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب