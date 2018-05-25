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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 07:39 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:39

رجل يقرأ إعلانًا لمارك زاكربرغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك، يعتذر فيه عن تسريب بيانات شخصية على نطاق واسع من الشبكة الاجتماعية.

دخلت مجموعة من القواعد الجديدة حيز التطبيق الجمعة في الاتحاد الاوروبي لتأمين حماية افضل للمعلومات الشخصية في العصر الرقمي، فتسببت على الفور بأولى الشكاوى على شركات عملاقة مثل فيسبوك وغوغل المتهمتين حتى الآن باختراقها.

ويعزز "القانون العام لحماية البيانات" حقوق مستخدمي الإنترنت ويلحظ عقوبات غير مسبوقة لدى حصول تجاوزات. وهو يأتي في اعقاب الفضيحة التي طاولت شبكة فيسبوك الاميركية للتواصل الاجتماعي التي يتولى ادارتها مارك زاكربرغ.

ويعد سيل الرسائل التي تطلب من المستخدمين الموافقة على شروط جديدة لاستخدام تويتر او غوغل او مواقع تجارية اخرى، اول تأثير ملموس للقواعد الجديدة، التي يأمل الأوروبيون في ان تتخذ طابعا عالميا.

وقالت المفوضة الاوروبية للعدل فيرا جوروفا التي دافعت عن تشدد القانون العام لحماية البيانات، ان المواطنين هم اليوم "مثل اشخاص عراة في حوض"، لكن "الاوروبيين سيتعلمون بفضل القواعد الجديدة التحكم بمعلوماتهم".

ويفرض هذا القانون على كل مؤسسة، سواء كانت على الانترنت ام لا، ان تطلب "موافقة صريحة وايجابية" لاستخدام معلومات شخصية جُمعت وعولجت في الاتحاد الأوروبي. ويعطي القانون ايضا المواطنين "حق المعرفة" عندما تُخترق بياناتهم، كما حصل خلال عملية التسرب الكثيفة التي تعرضت لها شركة أوبر في 2016.

وستفرض عقوبات قاسية على التجاوزات: فالمؤسسات القادرة على تحويل هذه البيانات الى ذهب من خلال استغلالها لأهداف دعائية على سبيل المثال، ستعرض نفسها لعقوبات يمكن ان تصل الى 20 مليون يورو او 4% من رقم الاعمال السنوي العالمي، اذا لم تحترم القواعد الجديدة.

- هجوم شريمس-

ولم يتأخر القانوني النمساوي ماكس شريمس، الناشط الكبير على صعيد قضية المعلومات الشخصية، في استخدام القواعد الجديدة لمهاجمة عدد كبير من الشركات الاميركية العملاقة، آخذا عليها جمع "موافقة قسرية" على قواعدها المعدلة للاستخدام بسبب القانون العام لحماية البيانات.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال "شاهدتم على الارجح هذه النوافذ التي تظهر في كل مكان، قائلة +يتعين عليكم القبول، وإلا فلن تستطيعوا استعمال هذه الخدمة+. لكن القانون العام لحماية البيانات يمنع ذلك بشكل صريح".

وبذلك ذكر شريمس بأن منظمته غير الحكومية "نان اوف يور بيزنس" (هذا ليس شأنك) "رفعت اربع شكاوى: الأولى في فرنسا ضد غوغل على اندرويد، والثانية على اينستاغرام في بلجيكا، والثالثة في هامبورغ على واتساب، والرابعة في النمسا على فيسبوك".

وقالت المفوضة فيرا جوروفا اخيرا بنبرة ساخرة "ما كنت لأفعل مثل فيسبوك" لاقناع الناس بضرورة القانون العام لحماية البيانات.

وقد حضر رئيس فيسبوك مارك زاكربرغ شخصيا الثلاثاء للاعتذار من البرلمان الاوروبي، كما فعل امام النواب الاميركيين، في شأن هذه الفضيحة، لكن ايضا وبصورة اشمل عن تقاعسه في إبداء رد فعل حيال التدخلات الخارجية في العمليات الانتخابية وبث معلومات مغلوطة.

وقال زاكربرغ "أنا آسف"، مذكرا بتعهد فيسبوك الامتثال للقانون العام لحماية البيانات في اوروبا.

-ثمانية بلدان متأخرة-

وقد تعذر الجمعة الوصول من الاتحاد الاتحاد الاوروبي الى عدد كبير من مواقع الانترنت لصحف اميركية، منها موقع لوس انجليس تايمز، مع رسائل منشورة تتحدث عن صعوبات متصلة بتطابقها مع القانون العام لحماية البيانات.

وبصورة عامة، يبدو ان كبرى منصات الانترنت قد أُعدت عن سابق تصور وتصميم للقانون الجديد، الذي اثار مع ذلك كثيرا من الذعر لدى بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وحاولت المفوضية الاوروبية في الاسابيع الأخيرة طمأنتها، مذكرة بأن الالتزامات الجديدة للمؤسسات الصغرى اقل من التزامات المؤسسات القائمة على نموذج اقتصادي يستند الى استغلال المعلومات الشخصية.

وفي المقابل، تبدي السلطة التنفيذية للاتحاد الاوروبي مزيدا من نفاد الصبر حيال الدول الأعضاء التي لم تجر بعد تعديلات لقوانينها الوطنية -تفيد حصيلة للمفوضية ان ثمانية بلدان في هذا الوضع- فيما كانت تتوافر لها فترة تكيف من عامين منحت بعد اعتماد القانون العام لحماية البيانات في 2016.

وهذا لا يمنع تطبيق الحقوق الجديدة منذ الجمعة لجميع الاوروبيين، كما تؤكد بروكسل. لكن هذا الوضع يمكن ان يتسبب بغموض حول بعض الاجراءات التي تتطلب تعديلات قانونية وطنية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب