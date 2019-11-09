هذا المحتوى تم نشره يوم 09 نوفمبر, 2019 08:28 ص

زوار من الهنود السيخ عند وصولهم لزايرة ضريح غورو ناناك في قرية كرتاربور الباكستانية في 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

بدأ مئات الهنود السيخ السبت اجتياز الحدود الهندية الباكستانية عبر ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى واحد من أقدس مواقعهم في باكستان، كما أظهرت لقطات بثتها القناة الحكومية الباكستانية.

ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات، لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة من دون تأشيرات دخول في الاحتفالات بالذكرى ال550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة.

وبين أوائل الزوار الذين عبروا الممر رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي اعتبر ذلك "لحظة عظيمة". وقال للتلفزيون "آمل أن تتحسن العلاقات بين باكستان والهند بعد فتح كرتاربور".

وشكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نظيره الباكستاني عمران خان السبت على "تعاونه" في فتح الممر.

وقال مودي في تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال مراسم افتتاح الممر في الجانب الهندي من الحدود "أود أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان، على احترام مشاعر الهند. أشكره على تعاونه".

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