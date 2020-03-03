هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 09:01 ص

بدأت محاكمة الباحثين الفرنسيين المسجونين في إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال الثلاثاء في طهران لكن عادلخاه مثلت وحدها أمام المحكمة.

وقال محاميهما سعيد دهقان لوكالة فرانس برس إن "مارشال لم يكن لديه مشكلة في المثول أمام المحكمة اليوم لكن (السلطات) لم تنقله الى هناك، واخذت فقط عادلخاه".

بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من دهقان فان الجلسة رفعت الى موعد لم يحدد ورفض القاضي طلبا من الدفاع بان يتمكن محاميان إضافيان من تمثيل المتهمين أمام المحكمة.

وحول هذه النقطة "خالف القاضي القانون" كما قال دهقان.

الباحثة الانتروبولوجية الفرنسية الإيرانية عادلخاه المتخصصة في التشيّع مسجونة في إيران منذ حزيران/يونيو، وكذلك رفيقها الفرنسي مارشال المتخصص في القرن الإفريقي والحروب الأهلية في إفريقيا جنوب الصحراء.

ويحاكمان في جلسة مغلقة أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران التي يرأسها القاضي فضل الله سلواتي.

بحسب دهقان فان عادلخاه ملاحقة بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية و"التواطوء بهدف المساس بالامن القومي". وهذه التهمة الاخيرة فقط موجهة الى مارشال وعقوبتها تتراوح من سنتين الى خمس سنوات سجن.

وتهمة "الدعاية ضد النظام" عقوبتها تتراوح من السجن ثلاثة أشهر الى سنة.

- "في وضع سيء" -

في باريس، دعت لجنة دعم الباحثين التي أعلنت أنها قلقة منذ عدة أسابيع على صحتهما، مرة جديدة الى الإفراج الفوري عنهما "قبل أن يحصل ما لا يمكن العودة عنه".

وكانت اللجنة حذرت الاثنين من ان الباحثين يواجهان "خطر الموت" بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في ايران.

وكان دهقان أعلن الاحد لفرانس برس ان مارشال (64 عاما) "مريض ووضعه النفسي والجسدي سيء للغاية".

كما أبدى مخاوف من أن تكون موكلته أصيبت بوباء كوفيد-19 أثناء وجودها في المستشفى.

وأعلن المحامي أن عادلخاه عادت السبت إلى "القسم المخصص للنساء في السجن" بعد نقلها لعدة أيام لتلقي العلاج في المستشفى التابع للسجن.

وتابع أن الباحثة "لا تزال تشكو من آلام حادة في الكليتين" نتيجة تدهور خطير في وضعها الصحي جراء إضرابها عن الطعام من نهاية كانون الأول/ديسمبر حتى منتصف شباط/فبراير.

والفرنسيان معتقلان في سجن إيوين شمال طهران حيث سجلت السلطات أكبر عدد مصابين بكوفيد-19.

وفي فرنسا، تعتبر مصادر أن مصير الباحثين قد يكون على ارتباط وثيق بمصير المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد المسجون في فرنسا والمهدد بالتسليم للولايات المتحدة.

في حين قامت إيران مؤخرا بعمليات تبادل سجناء مع الولايات المتحدة وألمانيا، تصدر محكمة التمييز الفرنسية حكمها في 11 آذار/مارس في طعن قدمه المهندس الإيراني لتفادي تسليمه للولايات المتحدة.

وفي حال رفض طعنه كما يرجح نظرا إلى توصيات النائب العام التمييزي، يعود لرئيس الوزراء إدوار فيليب في نهاية المطاف أن يتخذ قرارا بشأنه.

تقول لجنة دعم الباحثين إن التهم الموجهة إليهما مفبركة وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.

كذلك تطالب السلطات الفرنسية بالإفراج عن الباحثين في مركز الأبحاث الدولية التابع لجامعة العلوم السياسية في باريس.

ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية وتدين بانتظام الدعوات لاطلاق سراح الباحثين على أنها تشكل تدخلا في شؤونها.

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