بدء محاكمة صحافيي رويترز المسجونين في بورما أمام الاستئناف في 24 الجاري

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 08:49 ص

واحد من صحافيي رويترز المعتقلين في بورما يخرج من المحكمة مكبل اليدين

تنظر محكمة في رانغون إبتداء من 24 كانون الاول/ديسمبر في دعوى الاستئناف التي رفعها الاثنين صحافيان بورميان في وكالة رويترز حكم عليهما بالسجن سبع سنوات، بعد تحقيق عن مجزرة ارتكبها الجيش البورمي واستهدفت مسلمين من أقلية الروهينغا، كما قال محاميهما.

وحكم على وا لون (32 عاما) وكياو سوي وو (28 عاما) في بداية ايلول/سبتمبر، امام محكمة البداية بموجب قانون حول اسرار الدولة. وكانا يجريان تحقيقا عن مصرع عشرة من الروهينغا في 2017 خلال القمع العسكري البورمي ضد هذه المجموعة المسلمة والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه ابادة.

وهما مسجونان منذ توقيفهما في كانون الاول/ديسمبر 2017. واثار الحكم عليهما استياء دوليا.

وقال محاميهما ثان زاو أونغ لوكالة فرانس برس ان جلسة ستعقد في 24 كانون الأول/ديسمبر امام المحكمة الاقليمية في رانغون.

واضاف ان المحاكمة أمام الاستئناف يمكن ان تستمر "اسبوعين على الاقل" وربما أشهرا. وقال "نأمل في الافراج عنهما من دون شروط".

وسيبقى الصحافيان في السجن طوال فترة المحاكمة.

وعلى رغم الانتقادات الدولية، بررت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي سجن الصحافيين. وكانت رفضت التدخل خلال المحاكمة الأولى، رغم ان حكومتها تستطيع اسقاط التهم الموجهة الى الصحافيين.

وفي 2017، فر اكثر من 700 الف من الروهينغا الى بنغلادش، هربا من اعمال العنف التي قامت بها القوات المسلحة البورمية وميليشيات بوذية.

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