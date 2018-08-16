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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 12:54 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:54

وزير المال والخزانة التركي براءة البيرق يمسح وجهه خلال تقديمه خطة اقتصادية في اسطنبول، في 10 آب/اغسطس 2018

بعد شهر على تعيينه وزيرا للمال يواجه براءة البيرق، النجم الصاعد في السياسة التركية وصهر الرئيس رجب طيب اردوغان، مهمة شاقة تتمثل بإقناع الاسواق المالية بجدية أنقرة في وضع حد لأزمتها الاقتصادية.

والبيرق متزوج من إسراء اردوغان الابنة البكر للرئيس التركي، ويبلغ من العمر 40 عاما. وتم تعيينه في 9 تموز/يوليو وزيرا للمال وللخزانة، الا ان الاسواق استقبلت تعيينه بحذر.

تولى البيرق سابقا وزارة الطاقة، وشهدت مسيرته صعودا سريعا في السنوات الاخيرة. وهو يقف الان في الخطوط الأمامية للتصدي لواحدة من أكبر الأزمات خلال حكم اردوغان المستمر منذ عقد ونصف عقد، بعد انهيار قيمة الليرة التركية وسط خلاف مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد الخميس مؤتمرا عبر الدائرة المغلقة مع نحو ثلاثة آلاف مستثمر، لشرح خطة تركيا لمواجهة الأزمة.

وهو يأمل في ترك إنطباع أفضل من الانطباع الذي تركه الجمعة الماضي عندما عرض استراتيجية نمو في قصر دولما باتشه بينما كانت الليرة تتهاوى.

وتجنب البيرق يومها وهو يتصبب عرقا في يوم شديد الحرارة والرطوبة، التطرق مباشرة الى موضوع تدهور الليرة، ما أثار حيرة المراقبين.

- الصهر -

وغالبا ما ينظر الى البيرق، صاحب الشخصية الجذابة والمتمكن من اللغة الانكليزية، على أنه ثاني اقوى رجل في البلاد بعد عمه اردوغان.

وقد دخل البرلمان للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2015 وأُسندت اليه وزارة الطاقة في تشرين الثاني/نوفمبر من ذلك العام.

وفي مؤشر يدل على مدى التقارب بين الرجلين، كان البيرق يمضي عطلة مع اردوغان في جنوب غرب تركيا عندما حصلت محاولة الانقلاب ليل 15 تموز/يوليو.

ورافق البيرق ليل 16 تموز/يوليو اردوغان في الطائرة التي نقلتهما الى اسطنبول في رحلة محفوفة بالمخاطر، بالتزامن مع تحليق طائرات منفذي محاولة الانقلاب في الاجواء التركية.

ووقف البيرق الى جانب اردوغان عندما أعلن الاخير بعد أن حطت طائرته في مطار اتاتورك في اسطنبول، فشل الانقلاب.

ويشبهه البعض بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، المستشار الكبير في البيت الابيض الذي يتولى مهاما رئيسية، مع الفارق أن البيرق دخل معترك السياسة بعد ان فاز بمقعد في البرلمان.

وفي دليل جديد على مركزه المهم، كان البيرق المسؤول التركي الوحيد الى جانب اردوغان خلال غداء العمل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انقرة الأربعاء. وقد وعد الاخير ب15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في تركيا.

واشارت بعض التقارير الى توترات داخل الحكومة بسبب البيرق، وبشكل خاص مع وزير الداخلية سليمان صويلو، المعروف بخطابه الناري على نقيض وزير المال الهادئ.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتشر تسجيل فيديو على الانترنت يبدو فيه صويلو خلال مراسم يرتطم بكتف البيرق بينما كانا يسيران في اتجاهين متقابلين، ثم يدير رأسه مبتسما.

- "رئيس وزراء غير معلن" -

قبل دخوله معترك السياسة ادار البيرق مجموعة "تشاليك القابضة" التي تضم شركات للنسيج والطاقة وخصوصا شركات اعلامية، اذ تملك المجموعة صحيفة "صباح" الواسعة الانتشار والقناة التلفزيونية الاخبارية "خبر".

ونال البيرق شهادة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة بايس في نيويورك. وقبل تعيينه وزيرا كان كاتب مقالات في صحيفة "صباح".

ويعرف عن اردوغان قربه من عائلة البيرق، وبخاصة صادق والد براءة، وهو صحافي سابق وسياسي ينتمي للتيار الاسلامي ومن الاصدقاء المقربين للرئيس التركي.

وحضر عدد من قادة دول العالم زفاف البيرق من ابنة اردوغان في تموز/يوليو 2004، وقد رزقا مذّاك ثلاثة اولاد.

ويتمتع البيرق بنفوذ كبير في الحكومة التركية الى حد وصفه احيانا برئيس وزراء غير معلن.

وفي ايلول/سبتمبر 2016 اعلنت مجموعة قرصنة على الانترنت تدعى "ريدهاك" انها تمكنت من قرصنة البريد الالكتروني للبيرق ونشرت رسائل الكترونية موجهة الى احد كوادر المجموعة الاعلامية النافذة "دوغان"، التي شككت في مصداقية الرسائل.

- "دبلوماسي نشيط" -

وفي وزارة الطاقة سنحت للبيرق فرصة التواصل مع الحكومات الاجنبية ولا سيما روسيا واسرائيل اللتين تجري معهما تركيا مفاوضات حول مشاريع كبرى في مجال الطاقة.

وفتح له ذلك المجال للاضطلاع بدور كبير الدبلوماسيين في تركيا. وتوجت المصالحة التركية الاسرائيلية في 2016 بلقاء بين البيرق ووزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز.

الا ان البيرق تعرض لانتقادات حادة، ابرزها خلال الازمة بين انقرة وموسكو بعدما اسقطت الطائرات التركية مقاتلة روسية عند الحدود السورية في 2015، واتهام روسيا الدائرة المقربة من البيرق وارودغان بالتورط مع تنظيم الدولة الاسلامية في عمليات تجارة النفط.

ونفى اردوغان ومسؤولون اتراك بشدة تلك الاتهامات.

وتم تناسي كل ذلك بعد عودة الحرارة الى العلاقات التركية الروسية، وظهر البيرق وتعلو وجهه ابتسامة كبيرة خلال توقيع اتفاق ثنائي لبناء خط انابيب نقل الغاز "ترك ستريم" في تشرين الاول/اكتوبر 2016.

وينظر المراقبون الان إلى مستقبل الصهر الثاني لاردوغان، سلجوق بيرقدار، الذي تزوج عام 2016 من سمية صغرى بنات اردوغان، والمسؤول التنفيذي الكبير في الشركة التي صنعت أول طائرة تركية بدون طيار.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب