هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 08:58 ص

صورة مؤرخة في 27 آذار/مارس 2020 تظهر بركان ميرابي الاندونيسي وهو يطلق الرماد

أطلق بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطا في إندونيسيا الجمعة عمودا من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف متر في ثاني ثوران كبير له خلال هذا الشهر.

وغطى الرماد والرمل مناطق تبعد كيلومترات عدة عن فوهة حفرة البركان الواقع قرب العاصمة الثقافية لإندونيسيا يوجياكارتا.

لكن السلطات لم ترفع مستوى التحذير جراء النشاط البركاني.

وقال اغوس ويبوو الناطق باسم وكالة الحد من الكوارث الوطنية "لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بسبب الثوران. نطلب من الناس التزام الهدوء وعدم الذعر".

وقد ثار البركان في وقت سابق من هذا الشهر وأطلق سحابة ضخمة من الرماد على ارتفاع ستة آلاف، ما أدى إلى تغطية يوجياكارتا والمدينة المجاورة سولو بغبار رمادي وأجبر السلطات على إغلاق المطار.

وأدى آخر ثوران كبير لبركان ميرابي في العام 2010 إلى مقتل أكثر من 300 شخص وأجبر على إجلاء 280 ألفا من سكان المنطقة.

وفي العام 1930 ثار هذا البركان وأودى بحياة 1300 شخص في حين أودى ثوران آخر له في عام 1994 بحياة حوالى 60 شخصا.

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