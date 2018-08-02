هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 10:28 ص 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:28

زعيم حزب فورتسا ايطاليا اليميني سيلفيو برلوسكوني يستعد للادلاء بصوته في الرابع من آذار/مارس 2018 في ميلانو

أكد سيلفيو برلوسكوني الذي عارض الاربعاء حليفه السابق من اليمين المتطرف ماتيو سالفيني حول رئاسة شبكة راي، مساء الاربعاء أن تحالفهما لا يزال صامدا ودان المحاولات ل"شيطنة" وزير الداخلية الجديد.

وأضاف برلوسكوني مساء الاربعاء في حديث ل"هافينغتون بوست إيطاليا" أن إئتلاف اليمين حول حزبه فورتسا إيطاليا والرابطة بزعامة سالفيني "قائم بالنسبة لي وسيبقى قائما" معتبرا ان الحكومة الإئتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم (شعبويون) لن تدوم.

وكان سالفيني قام صباح الاربعاء ب"زيارة مجاملة" لبرلوسكوني لكنه بعد ذلك غضب لمعارضة فورتسا إيطاليا حول رئاسة شبكة راي منتقدا "خيار هذا الحزب لمنع التغيير" مذكرا بأن حزبه يتصدر إستطلاعات للرأي في حين أن حزب برلوسكوني يتراجع.

وقال برلوسكوني "إنه تبادل كلامي عادي بين حلفاء". وتابع "الرابطة معروفة بإستخدام لهجة حادة لكن التغيير الحقيقي ألذي نرغب فيه نحن وهم ليس بالتأكيد ما ترغب به حركة خمس نجوم. إنه تغيير ينص على ضرائب أقل وبيروقراطية أقل".

كما رفض برلوسكوني إدانة إستفزازات سالفيني الذي يتهمه اليسار بأنه ينمي مشاعر الكراهية للأجانب في البلاد.

وأضاف "يمكن أيضا أن تكون هناك خلافات بين حلفاء : لهجة سالفيني ليست لهجتي ومضمون خطاباتنا يختلف تماما. لكنني لا اؤيد أيضا شيطنة سالفيني لانه ليس عنصريا ولا خصما للديموقراطية".

بالنسبة لبرلوسكوني تحالف الحكومة بين الرابطة وحركة خمس نجوم "لن يدوم طويلا. في حال لم تتخل الرابطة سريعا عن حكومة تملي حركة خمس نجوم سياساتها الاقتصادية فإن ناخبي اليمين سيتخلون عن الرابطة".

وستأتي ساعة الحقيقة مع الإعداد لموازنة 2019 في الخريف. ووعد سالفيني بإدراج العناصر الاولى الملموسة ل"ثورة ضريبية" تمر عبر خفض كبير للضرائب في حين أن حركة خمس نجوم يجب أن تعطي ضمانات لابرز وعد قطعته خلال الحملة.

وقال برلوسكوني "فترة شهر العسل التي تتمتع بها كافة الحكومات الجديدة ستنتهي".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب