هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2019 07:15 م

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني يرفع لافتة انتخابية أثناء مشاركته في تجمع لحزب "فورزا إيطاليا" في روما في 30 آذار/مارس 2019.

احتفل سيلفيو برلوسكوني السبت في روما بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس حزبه "فورتسا ايطاليا"، داعياً إلى قيام تحالف بين اليمين التقليدي والسياديين في الانتخابات الأوروبية في 26 أيار/مايو.

وأعلن برلوسكوني (82 عاما) خلال المؤتمر العام لحزبه، أنه لإعادة إحياء أوروبا يجب "إقامة تحالفات جديدة مع الأحزاب ذات الخلفية اليمينية الديموقراطية، المحافظين، وأيضاً، لم لا، مع السياديين الذين يجب احتضناهم وإقناعهم".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق الذي كان يحتفل بربع قرن على إنشاء حزبه في عام 1994، "ينبغي علينا النجاح في بناء يمين وسط أوروبي آخر لبث الحياة في ما يمكن أن نسميه السيادية الأوروبية التي لا علاقة لها بسيادية الأمم العبثية والغبية".

وتابع رجل الأعمال الذي أعلن في كانون الثاني/يناير ترشحه إلى الانتخابات الأوروبية، "علينا أن نحرص على أن يكون ثمة يمين وسط جديد مع حزب الشعب الأوروبي ومع الأحزاب غير المنتمية إلى اليسار".

ويهيمن حاليا تشكيلان على البرلمان الأوروبي، حزب الشعب الأوروبي (يمين بخلفية ديموقراطية مسيحية) والحزب الاشتراكي الأوروبي (يسار).

وقاد برلوسكوني حملته الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الإيطالية في آذار/مارس 2018، إلى جانب حليفه آنذاك، الشاب ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف).

غير أنّ سالفيني غطى على برلوسكوني وسبقه ضمن التحالف (17 في المئة في مقابل 14 في المئة لحزب برلوسكوني)، ثم تحالف مع حركة خمس نجوم لتشكيل حكومة.

ويمكن أن تمثّل نتيجة جيدة لحزب "فورتسا إيطاليا" في الانتخابات الأوروبية، إشارة تغيير في الساحة الإيطالية بالنسبة إلى برلوسكوني.

ويتمثل هدف رئيس الوزراء الأسبق في إقناع سالفيني ب"التخلي" عن حركة خمس نجوم، ثم العودة إلى صناديق الاقتراع بتحالف يميني مكتمل واكتساح مقاعد البرلمان.

ووفق سيناريو مماثل، يمكن سالفيني ان يكون رئيس الوزراء المقبل إذ لم يعد اسمه يمثّل محظوراً بالنسبة إلى الناخبين اليمينيين في إيطاليا.

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