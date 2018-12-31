برنامج الأغذية العالمي يتهم المتمردين الحوثيين بعدم إيصال مساعدات غذائية

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 03:53 م

مقاتلون حوثيون في مدينة الحديدة الساحلية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018

اتهم برنامج الأغذية العالمي الإثنين المتمردين الحوثيين بـ"السلوك الإجرامي" وعدم إيصال مساعدات إغاثة في اليمن المنهك بالحرب، مهددا بوقف التعاون معهم.

وقال البرنامج ومقره روما في بيان إن جزءا كبيرا من المساعدة الغذائية الموجهة لأهالي العاصمة صنعاء لم تصلهم.

وبدلا عن ذلك، خلصت تقارير إلى أن جزءا من المواد الغذائية تم عرضها للبيع في أسواق في صنعاء من جانب منظمة خاضعة لسيطرة المتمردين، عهد إليها البرنامج بتوزيع المساعدات في المدينة.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن حالات مشابهة أبلغ عنها في مناطق أخرى من اليمن خاضعة لسيطرة المتمردين.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي في البيان إن "هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين".

واضاف "فيما يموت الأطفال في اليمن لأن ليس لديهم ما يكفي من الطعام ليأكلونه، فإن هذا مشين. هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف فورا".

ودعا أيضا المسؤولين الحوثيين "لاتخاذ اجراءات فورية للتصدي للتلاعب بالمساعدات الغذائية".

وقال "إذا لم يحدث ذلك، لن يكون أمامنا خيار سوى وقف العمل مع الذين يتآمرون لحرمان أعداد كبيرة من المحتاجين من الغذاء الذي يعتمدون عليه".

ووافق الحوثيون المدعومون من إيران والحكومة المدعومة من السعودية على وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر لكن لا يزال التوتر سائدا وسط اتهامات من الجانبين بخرق الاتفاق.

ويرزح اليمن تحت سنوات من الحرب الأهلية دمرته وجعلت 20 مليون شخص بحاجة لمساعدة غذائية، وفقا للأمم المتحدة.

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