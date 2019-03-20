هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 02:13 م

جندي من قوات التحالف يقف داخل مخزن متضرر تابع لمطاحن البحر الأحمر في الحديدة في 22 كانون الثاني/يناير 2019

أعلن المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل الاربعاء ان الفحوص على عينات من القمح الموجود قرب مدينة الحديدة اليمنية أظهرت وجود حشرات، مشيرا إلى ان البرنامج ينتظر الضوء الاخضر من السلطات لبدء عملية تعقيم.

وقال فيرهوسل لوكالة فرانس برس "أجرى برنامج الغذاء العالمي تقييما شاملا لوضع القمح وفحوص المختبرات أظهرت أن (القمح) غزته حشرات"، مضيفا "يجب تعقيم القمح قبل تحويله إلى طحين".

وتابع "برنامج الغذاء العالمي ينتظر الضوء الاخضر من السلطات المحلية للقيام بعملية متابعة في مطاحن البحر الاحمر وبدء عملية التعقيم"، متوقّعا أن تكون كمية الطحين "أقل مما كان متوقعا بعد إزالة القمح الفاسد".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حرباً منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الحقيقي قد يكون خمسة أضعاف ذلك. كما يشهد البلد الفقير أزمة انسانية كبرى، ويواجه ملايين من سكانه خطر المجاعة.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على مدينة الحديدة منذ 2014، فيما تحاول القوات الحكومية استعادتها منذ أشهر.

وتشهد المدينة التي تضم ميناء رئيسيا تعبره غالبية المساعدات والمواد التجارية لليمن، هدنة هشّة منذ التوصل إلى اتفاق في السويد في كانون الاول/ديسمبر 2018.

وفي 26 شباط/فبراير، أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الاولى منذ أيلول/سبتمبر الى مخازن القمح قرب خط الجبهة في الحديدة.

وكمية القمح كافية لإطعام 3,7 ملايين شخص لمدة شهر، بحسب برنامج الغذاء العالمي.

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