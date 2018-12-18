بريتش ايرويز تعلن استئناف رحلاتها إلى باكستان بعد توقف لعشر سنوات

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 02:21 م

مدير مبيعات الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايرويز" في آسيا روبرت ويليامز في مؤتمر صحافي في اسلام اباد في 18 كانون الاول/ديسمبر 2018.

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايرويز" الثلاثاء أنها ستستأنف رحلاتها إلى باكستان الصيف المقبل، في شهادة ثقة كبيرة من شركة طيران أوروبية بعد عشر سنوات على تعليق عملياتها بسبب المخاوف الأمنية.

وقال مسؤولون في الشركة إنّ "بريتش اير وايز" التي أوقفت رحلاتها في العام 2008 بعد تفجير دام لفندق ماريوت في اسلام اباد، ستستأنف رحلاتها في حزيران/يونيو 2019 بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية من مطار هيثرو في لندن إلى العاصمة الباكستانية.

وكانت الشركة تسيّر ست رحلات أسبوعية لاسلام اباد قبل اعتداء الماريوت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وأدى لسحب بعثات دبلوماسية ووكالات دولية من باكستان بسبب مخاوف أمنية.

وقال المفوض البريطاني في باكستان توماس درو في بيان إنّ قرار "بريتش ايروايز" بمثابة "انعكاس للتطورات الهائلة في الوضع الأمني في باكستان".

وأفاد مدير مبيعات الشركة العملاقة في آسيا روبرت ويليامز في مؤتمر صحافي في اسلام اباد "نحن فقط نشغل رحلات الى أي مكان حيث ندرك أنه من الآمان أن نفعل ذلك".

وأعلنت الشركة أنّ إعادة تشغيل الخط جزء من مشروع في العام 2019 يتضمن فتح أربع رحلات مباشرة طويلة ستربط لندن ببيتسبورغ وتشارلستون في الولايات المتحدة واوساكا في اليابان.

وستبدأ الثلاثاء مبيعات بطاقات الرحلة البالغ كلفتها 630 دولارا.

وقوبل الإعلان بترحيب كبير على تويتر، حيث عبّر الباكستانيون عن سعادتهم للقرار البريطاني، فيما أشاد الجيش الباكستاني في تغريدة بهذا القرار وأعلنت الحكومة على حسابها الرسمي البلاد بانها "وجهة استثمار جديدة في آسيا".

- تطور أمني كبير -

ويعيش أكثر من مليون شخص من أصول باكستانية في بريطانيا، التي تستضيف أكبر جالية باكستانية في أوروبا. والخطوط الجوية الباكستانية هي الشركة الوحيدة التي تسيّر رحلات مباشرة بين البلدين.

ومنذ اعتداء الماريوت، بدأ الباكستانيون في الاعتماد في شكل كبير على خطوط طيران أخرى مثل الاتحاد والامارات لكنها تسير رحلات غير مباشرة وتمر عبر الخليج، ما يجعل الرحلات باهظة الثمن ومرهقة.

وكانت شركة طيران "كاثاي باسيفيك" أحدى آخر الشركات الدولية الكبرى التي توقف عملياتها في باكستان بعد مقتل العشرات في حصار دام فرضه مقاتلو طالبان على مطار كراتشي في العام 2014.

وتخوض باكستان حربا شرسة ضد المتطرفين الإسلاميين منذ 15 عاما أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

ومنذ منتصف 2014، بدأ الجيش الباكستاني عملية عسكرية على المجموعات المتطرفة المنتشرة في المنطقة القبلية في شمال غرب البلاد اثر اعتداء تبنته حركة طالبان الباكستانية على مدرسة في بيشاور خلف اكثر من 150 قتيلا معظمهم من التلاميذ. وبعد عامين، أكد الجيش انه تمكن من تطهير المنطقة.

وقد تحسن الأمن في المنطقة في السنوات الماضية، رغم أن هجمات أقل حدة لا تزال تنفذ.

لكن المحللين حذّروا منذ فترة طويلة من أن باكستان لا تعالج الأسباب الجذرية للتطرف، وأن المتشددين يحتفظون بالقدرة على شن هجمات كبيرة.

وتشغل الكثير من الدول الغربية مستشاري سفر في باكستان لتحذير مواطنيها من الاعتداءات المحتملة مثل الخطف او الهجوم بالقنابل، خصوصا في المناطق الحدودية المحاذية لافغانستان.

ويأتي إعلان الشركة البريطانية بعد تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بإعادة إحياء قطاع السياحة المتعثر بالبلاد.

وتتمتع باكستان بتراث ثقافي وأثري بارز، بالإضافة لجبال وأودية، وشواطئ ساحرة وصحارى شاسعة تتخللها مزارات إسلامية.

كما توجد فيها قمة كي-2، ثاني أعلى قمة في العالم بعد قمة جبل ايفرست، البالغ ارتفاعها 7 آلاف متر والمتواجدة في منطقة جبلية تضم 120 جبلا.

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