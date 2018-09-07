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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 12:23 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:23

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" الجمعة أنها ستدفع تعويضات لزبائن تمت سرقة بيانات بطاقاتهم المصرفية في عملية قرصنة الكترونية "معقدة" و"خبيثة" تعرضت لها الشركة. وقدم الرئيس التنفيذي لشركة اليكس كروز اعتذاره للزبائن.

وكشفت الشركة العملاقة ليل الخميس الجمعة عن سرقة التفاصيل المالية والشخصية للزبائن الذين قاموا بحجوزات على موقعها الالكتروني وتطبيق الهواتف الجوّالة بين 21 آب/أغسطس و05 أيلول/سبتمبر.

ويأتي الإعلان بعد أشهر قليلة من تشديد الاتحاد الاوروبي قوانين حماية البيانات.

وصرّح كروز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الجمعة "نحن آسفون للغاية لما حدث". وأضاف "وقع هجوم معقد وخبيث وإجرامي جدا على موقعنا الالكتروني".

ونشرت "بريتيش ايرويز" صفحة إعلانية كاملة في الصحف البريطانية الصادرة الجمعة للاعتذار. لكن ذلك لم يمنع تراجع قيمة أسهم الشركة الأم "اي ايه جي" بواقع 3,5 بالمئة في مداولات صباح الجمعة.

وأكد "نحن ملتزمون 100 بالمئة بالتعويض لهم". وأضاف "سنعوضهم عن أي مصاعب مالية قد يكونوا تعرضوا لها".

وأطلقت الشركة تحقيقا عاجلا في الاختراق المعلوماتي الذي تعرضت له وشمل 380 ألف بطاقة مصرفية. وتتضمن البيانات المسروقة أسماء الزبائن وعناوينهم البريدية وبريدهم الالكتروني وبيانات بطاقات الائتمان.

لكنها أكدت ان الاختراق، الذي استمر 15 يوما قبل أن تتم السيطرة عليه، لم يشمل تفاصيل رحلات السفر او جوازات السفر.

- جهات المراقبة تحقق -

وقال كروز "في اللحظة التي اكتشفنا فيها (الاربعاء) تعرض البيانات الحقيقية للزبائن للخطر، بدأنا اتصالات فورية كاملة مع زبائننا. كانت هذه اولويتنا".

إلا أن محللة الأمن والخصوصية لينزا ايانوبوللو قالت إن بريتيش ايرويز كان يمكن ان تؤدي بشكل أفضل فيما يتعلق بابلاغ زبائنها المتأثرين بالاختراق.

وقالت في بيان "إذا تم التأكيد على الإطار الزمني وإن بريتيش ايرويز كانت على علم بالاختراق في مساء 5 ايلول/سبتمبر، إذا فلقد قاموا بالاخطار عن الاختراق في وقت سليم، وهو ما يعد بالتأكيد أمراً جيدا".

لكنها تابعت "إلا أن الواضح أن الزبائن ليسوا سعداء من إدارة بريتيش ايرويز للاختراق في الوقت الراهن. البعض اكتشف الامر على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرون ذكروا أنهم أمضوا ساعات على الهاتف مع مصارفهم. الجميع توقع المزيد من أية شركة تعتني حقيقة بزبائنها".

وكتب زبون للشركة يدعى مات توماس على تويتر "إدارة مروعة للوضع".

وقالت ايانوبوللو لوكالة فرانس برس إنه من المبكر جدا معرفة إذا ما كان ممكنا تغريم بريتيش ايرويز بخصوص الازمة.

وتابعت "هيئات الرقابة ستقيم أوضاع هذا الاختراق بما يتطابق مع متطلبات" اللائحة العامة لحماية البيانات التي دخلت حيز التنفيذ قي ايار/مايو الفائت.

وأعلنت وكالة الجريمة الوطنية أنها تقيّم الأمر، فيما أفاد مكتب مفوض المعلومات أنه سيفتح تحقيقا.

وقالت ايانوبوللو إن "مكتب مفوض المعلومات سيقوم بتقييماته وتحقيقاته لتحديد إذا كان سيفرض غرامة او يتخذ اي إجراء تنفيذي أخر، لكن هذا سيأخذ بعض الوقت، وقد تقرر هيئة المراقبة أن القواعد لم يتم انتهاكها".

وتمتلك الشركة الأم "اي ايه جي" أيضا شركتا طيران ايبيريا وفولنج الإسبانيتين بالإضافة لشركة إير لينجوس الايرلندية. وبحلول الساعة 11,00 من صباح الجمعة كانت أسهم الشركة الأم تراجعت 3,5 بالمئة لتصل إلى 657،60 بنسا في مؤشر "اف تي اس اي 100" في بورصة لندن.

وعلّق رس مولد مدير الاستثمار في "ايه جيه بيل" على هذا التراجع بقوله "أخبار اليوم تذكرة لوضع الأمن الالكتروني كقضية ساخنة وأهمية ان يتواجد لدى الشركات الحماية الصحيحة لتخفيف المخاطر التي تشكلها الاعتداءات" الالكترونية.

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