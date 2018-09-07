بريتيش ايرويز ستدفع تعويضات لزبائن بسبب قرصنة بياناتهم
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
طائرات تابعة لبريتيش ايرويز في مطار هيثرو في 30 تموز/يوليو 2010(afp_tickers)
أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" الجمعة أنها ستدفع تعويضات لزبائن تمت سرقة بياناتهم في عملية قرصنة الكترونية "معقدة" و"خبيثة" تعرضت لها الشركة.
وكشفت الشركة العملاقة ليل الخميس الجمعة عن سرقة التفاصيل المالية والشخصية للزبائن الذين قاموا بحجوزات على موقعها الالكتروني وتطبيق الهواتف الجوّالة بين 21 آب/أغسطس و05 أيلول/سبتمبر.
وصرح المدير التنفيذي ببشركة اليكس كروز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "نحن ملتزمون 100 بالمئة بالتعويض لهم". وأضاف "سنعوضهم عن أي مصاعب مالية قد يكونوا تعرضوا لها".
وأطلقت الشركة تحقيقا عاجلا في الاختراق المعلوماتي الذي تعرضت له وشمل 380 ألف بطاقة مصرفية. وتتضمن البيانات المسروقة أسماء الزبائن وعناوينهم البريدية وبريدهم الالكتروني وبيانات بطاقات الائتمان.
ولم يشمل الاختراق الذي استمر 15 يوما قبل أن تتم السيطرة عليه حاليا، تفاصيل رحلات السفر او جوازات السفر.
ونشرت "بريتيش ايرويز" صفحة إعلانية كاملة في الصحف البريطانية الصادرة الجمعة للاعتذار. لكن ذلك لم يمنع تراجع قيمة الاسهم في الشركة الأم "اي ايه جي" بواقع 3 بالمئة في مداولات صباح الجمعة.
وقال كروز الجمعة "نحن آسفون للغاية لما حدث". وأضاف "كان هناك هجوم معقد وخبيث وإجرامي جدا على موقعنا الالكتروني". وأوضح أن الشركة تنّبهت لأول مرة إلى أن أمرا غير طبيعي يحدث مساء الأربعاء.
وأبلغت الشرطة والسلطات المختصة بالقرصنة. وأعلنت وكالة الجريمة الوطنية أنها تقيّم الأمر، فيما أفاد مكتب مفوض المعلومات أنه قد يفتح تحقيقا.
ونصحت الشركة أي شخص يعتقد أنه تأثر جراء الهجوم لاتصال بمصرف أو مصدر بطاقات الائتمان الخاصة به واتباع التوصيات المطلوبة.
وأضافت الشركة أن الزبائن الذين سيسافرون على متن طائراتها قريبا لا يزال بإمكانهم التسجيل الكترونيا كالمعتاد.
وتمتلك الشركة الأم "اي ايه جي" أيضا شركتي طيران ايبيريا وفولنج الإسبانيتين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب