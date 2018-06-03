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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 01:00 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 01:00

وزير الداخلية البريطاني الجديد ساجد جاويد يقف لالتقاط صورة بعد خروجه من مبنى وزارة الداخلية في وسط لندن بتاريخ 30 نيسان/ابريل 2018 (afp_tickers)