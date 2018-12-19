بريطانيا تطرح مشروع قرار لحماية الهدنة في اليمن

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 04:19 م

يمني وراء مدفع رشاش على شاحنة صغيرة في صنعاء في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018

قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت للبرلمان الاربعاء أن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لحماية الهدنة في اليمن بحيث يتم التصويت عليه في وقت لاحق هذا الاسبوع.

وأوضح هانت أن اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان خلال محادثات في السويد الأسبوع الماضي "هش للغاية" ولكنه صامد حتى الآن.

وأضاف "لقد أصدرت تعليمات لبعثتنا في نيويورك باستئناف العمل على مشروع قانون مع الشركاء في مجلس الأمن بهدف تبنيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال "سنطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار خلال الساعات ال48 المقبلة" مضيفاً أنه "دعا جميع الاطراف الى الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها الأسبوع الماضي".

وسيؤيد مشروع القرار شروط الاتفاق ويمنح الأمم المتحدة صلاحيات "مراقبة تطبيقها" ووضع "خطوات عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية".

بدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليوناً من سكان البلاد.

ورحبت الاطراف المتحاربة باتفاق وقف اطلاق النار.

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