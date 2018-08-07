بريطانيا تطلب من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تمديد تحقيق نوفيتشوك
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موظفون من اجهزة الطوارئ يحققون في تسمم بغاز نوفيتشوك في بلدة سالزبيري جنوب بريطانيا(afp_tickers)
طلبت بريطانيا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمديد مساعدتها لها في التحقيق في مقتل امرأة بريطانية يشتبه تعرضها لغاز الاعصاب نوفيتشوك، بحسب ما ذكرت المنظمة التي مقرها لاهاي الثلاثاء.
وجاء في بيان المنظمة أنها تلقت "طلبا" من بريطانيا الإثنين "لتمديد مساعدتها الفنية في تقييم مواد كيميائية" يعتقد أن المرأة تعرضت لها.
واضافت "ردا على الطلب ستنشر المنظمة فريق مساعدة فنية للقيام بزيارة متابعة وجمع عينات إضافية".
الشهر الماضي طلبت لندن من المنظمة إرسال فريق فني "للتحديد بشكل مستقل طبيعة المادة التي يفترض أنها تسببت في وفاة شخص واصابة آخر بمرض خطير" في اميزبري جنوب بريطانيا.
وتوفيت دون ستورغيس (44 عاما) بعد تعاملها مع زجاجة اعتقدت أن بداخلها عطراً قدمها لها شريكها شارلي راولي اميزبري القريبة من مدينة سالزبري جنوب غرب انكلترا حيث تسمم جاسوس روسي سابق وابنته بغاز نوفيتشوك في آذار/مارس الماضي.
وألقت بريطانيا وحلفاؤها باللوم على روسيا في محاولة قتل الجاسوس سيرغي سكريبال، الكولونيل السابق في الاستخبارات العسكرية، والذي سجن بسبب كشفه عن عملاء روس لبريطانيا ثم انتقل الى انكلترا في عملية تبادل سجناء.
ونفت روسيا بشدة اية علاقة لها بالهجوم الذي أثار أزمة دبلوماسية اتسعت أبعد من نطاق البلدين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب