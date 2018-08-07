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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 01:06 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:06

موظفون من اجهزة الطوارئ يحققون في تسمم بغاز نوفيتشوك في بلدة سالزبيري جنوب بريطانيا (afp_tickers)