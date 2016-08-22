بريطانيا تكشف عن خطة لمكافحة التطرف الإسلامي داخل السجون
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مدخل سجن "اتش ام" في لندن في 2015(afp_tickers)
كشفت الحكومة البريطانية الاثنين عن خطة لمكافحة التطرف الإسلامي في السجون، ترمي خصوصا إلى منع المعتقلين الذين يشجعون على معتقدات تتعارض مع "القيم البريطانية الأساسية" من المشاركة في الصلاة.
وقالت وزارة العدل البريطانية إن التطرف في السجون كان تهديدا متزايدا استوجب التعامل معه كحالة "طارئة".
وأضافت أنه "لا يمكن السماح بأن يصبح الضعفاء فريسة للمتطرفين".
ولفتت الحكومة إلى أنها ستستخدم كل التدابير المتاحة، بما في ذلك فصل الإرهابيين الأكثر خطورة عن النزلاء العاديين في السجون، للسيطرة على التهديد الذي يشكلونه ومنع انتشار الأيديولوجيات الخطيرة.
وسيتم العمل بثمانية تدابير جديدة، من بينها تعزيز السيطرة على رجال الدين وممارسة الشعائر، بالإضافة إلى إعادة النظر في تدريب موظفي السجون وحظر الكتابات المتطرفة.
وأعلنت الحكومة أيضا أنها أنشأت جهازا جديدا تحت مسمى مديرية الأمن والنظام ومكافحة الإرهاب، ستكون مكلفة بتطبيق الخطة الجديدة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب