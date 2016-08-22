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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2016 06:02 ص 22 أغسطس 2016 - آخر تحديث - 06:02

مدخل سجن "اتش ام" في لندن في 2015 (afp_tickers)