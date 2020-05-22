هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2020 06:52 ص

الوزير المكلف إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية براندون لويس يصل الى داونينغ ستريت في لندن في 17 آذار/مارس 2020

أعلن الوزير المكلف إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية براندون لويس الجمعة أن المملكة المتحدة ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال لويس لقناة سكاي نيوز "الناس الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن يلتزموا بحجر" من أجل "احتواء" معدل انتشار المرض.

وأضاف "بالطبع البريطانيون العائدون سيتمكنون من حجر أنفسهم في منازلهم. وعلى الزوار أخذ التدابير للقيام بالحجر لمدة 14 يوما".

وهذا الإجراء الذي سيعاد النظر فيه "كل ثلاثة أسابيع" على حد قوله، سيرافقه رفع العزل تدريجيا عن البلاد اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو في حال إحراز تقدم في وقف تفشي الوباء.

وأثار هذا القرار قلق قطاع الطيران، ووصفه رئيس مجلس إدارة "راين إير" مؤخرا بأنه "أحمق" و"غير قابل للتطبيق".

وأعلنت جمعية "إيرلاينز يو كاي" أن مثل هذا الاجراء "سيقضي فعليا" الرحلات الدولية إلى بريطانيا. وقال جون هولاند-كاي المدير العام لمطار هيثرو الأكثر إكتظاظا في أوروبا، إن حجرا صحيا من 14 يوما يجب "أن يكون محددا زمنيا".

وأوضح أنه لم يتقرر أي اعفاء مقرر "حاليا" للمسافرين القادمين من دول تفشى فيها الوباء بشكل محدود.

وذكرت الصحف البريطانية أن على المسافرين ملء استمارة لدى وصولهم مع كامل بياناتهم وسيخضعون لمراقبة عشوائية. وسيتعرض المخالفون لغرامة بألف جنيه (1117 يورو).

وثمة استثناءات للطواقم الطبية وسائقي الشاحنات والإيرلنديين لكن ليس للمسافرين القادمين من فرنسا كما ألمحت مؤخرا لندن وباريس.

وستعرض وزيرة الداخلية بريتي باتل تفاصيل هذا الإجراء خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة في الساعة 17,00 (16,00 ت غ).

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك