هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 08:55 ص

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الاثنين من خطر اندلاع نزاع "عن طريق الخطأ" في الخليج مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران وذلك بعد تعرض عدة سفن لأعمال "تخريبية" قبالة سواحل الإمارات.

وأكد هانت لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "نحن قلقون من خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ بسبب تصعيد غير مقصود من قبل كلا الطرفين. سنشارك هذه الأفكار مع شركائنا الأوروبيين ومع (وزير الخارجية الأميركي) مايك بومبيو"، الذي يزور بروكسل الاثنين.

وأوضح هانت "علينا العمل على عدم عودة إيران على طريق التسلح النووي، فإذا باتت إيران قوة نووية، هذا يعني أن جيرانها ربما سيصبح لديهم الرغبة في أن يكونوا قوى نووية أيضاً".

وتابع "إنها المنطقة الأقل استقراراً في العالم وسيكون ذلك خطوة كبرى في الاتجاه الخاطئ"، معرباً عن اعتقاده "أننا بحاجة إلى مرحلة هدوء لنتأكد من أن الجميع يفهم ما يريده الطرف الآخر".

وتضاعفت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ الأسبوع الماضي. وأعلنت طهران عن تعليق بعض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي بعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه وفرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وحددت إيران الأسبوع الماضي مهلةً للأوروبيين الذين يزالون ملتزمين بالاتفاق، وهددت بتعلق تنفيذ تعهّدات في الاتّفاق النووي في حال لم تتوصّل الدول الأخرى الموقّعة على الاتّفاق إلى حلّ خلال ستّين يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأميركيّة على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيَيْن.

وتتهم واشنطن من جهتها طهران بالتخطيط لاعتداءات "وشيكة" وقررت إرسال سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ "باتريوت" إلى الخليج، حيث نشرت أصلاً قاذفات من طراز "بي-52".

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