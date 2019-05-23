هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 06:02 ص

بدأ البريطانيون التصويت حوالى الساعة السابعة (06,00 ت غ) الخميس لانتخاب ممثليهم في البرلمان الأوروبي، مدشنين بذلك مع الهولنديين، هذه الانتخابات الأوروبية.

وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات الأوروبية التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الأحد. وسينتخب البريطانيون 73 نائبا لهم على الرغم من بريكست.

وتهيمن على الانتخابات في بريطانيا قضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي التي تشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء حزيران/يونيو 2016.

وفي الحملة الغريبة في بريطانيا، يطالب حزب بريكست الذي أسسه المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية نايجل فاراج بانسحاب فوري وبلا اتفاق من التكتل. وهذا الحزب الذي تأسس في شباط/فبراير الماضي يتصدر استطلاعات الرأي.

وفي هولندا حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش، تشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب "منتدى الديموقراطية" المشكك في الوحدة الأوروبية وفي النظريات المتعلقة بتبدل المناخ. ويؤيد زعيمه تييري بوديه (36 عاما) الذي يتحدر من أصول فرنسية إندونيسية، أوروبا مغلقة في وجه الخارج.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب الذي يواجه خصوصا الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي، سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد من أصل 26 مقعدا مخصصة لهولندا.

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