هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 05:06 م

تظاهر نحو 15 الف شخص من "السترات الصفراء" السبت في فرنسا، وهو عدد يعتبر الأدنى منذ بدء تظاهرات هذه الحركة الاحتجاجية قبل ستة أشهر، حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.

وفي السبت السابع والعشرين للسترات الصفراء وقبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات الاوروبية، لم يبلغ عدد المشاركين في باريس سوى 1600 شخص.

إلا أن المسؤولين في السترات الصفراء يكذبون أرقام الداخلية ويؤكدون أنهم كانوا هذا السبت 41 ألف شخص في كافة انحاء فرنسا.

وتراجعت التعبئة إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حركة الاحتجاج الاجتماعية هذه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. وبالإضافة إلى باريس، سُجلت مسيرات في ريمس (شمال شرق) ونانسي (شرق)، حيث أزال محتجون من "السترات الصفراء" علماً أوروبياً في مدينة غران نانسي ورفعوا مكانه سترة صفراء.

وحصلت تجمعات أخرى في لنس (شمال) ومارسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب). واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ليون ففي ريمس تم تكسير وتخريب واجهات نحو 20 محلا بينها واجهة مكاتب اذاعة "فرانس بلو شامبانيي اردين"، حسب ما أوضحت بلدية المدينة.

وأصيب اثنان من المتظاهرين على الأقل بجروح وتم احراق مستوعبات نفايات، حسب ما أفاد صحافي في فرانس برس. كما تم اعتقال 12 شخصا.

وقال سباستيان أحد متظاهري باريس "لا بد من الاقتراع وجمع أكبر عدد ممكن من الاصوات ضد ماكرون، عندها سيتأكد بأن الشعب غير راض على الاطلاق على كل ما قام به. لا للامتناع عن التصويت ولا للورقة البيضاء".

وفي الإطار نفسه قالت آني (52 عاما) "لنتوجه جميعا الى الانتخابات الاوروبية، الجميع سيصوتون ضد ماكرون".

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن حركة "السترات الصفراء" لم يعد لديها "مخرج سياسي" ودعا كل شخص إلى "العودة لممارسة حياته الطبيعية" وإلى التعبير عن رأيه المختلف أثناء الانتخابات.

وبعد أن بدأت باستياء من الوضع المالي وضد السياسة الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة، تحوّلت حركة "السترات الصفراء" إلى احتجاجات متعددة الأوجه. لكن التعبئة تراجعت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

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