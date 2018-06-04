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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 11:57 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 11:57

صورة ملتقطة لسباق خيول في صنعاء في الأول من حزيران/يونيو 2018

على بعد حوالى 200 كيلومتر من المعارك بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة اليمنية، تدور مواجهة من نوع آخر: بطولة للفروسية في العاصمة صنعاء تحت سماء تخترقها الطائرات الحربية.

على مدى خمسة أيام، يشارك 180 فارسا هم نخبة النخبة في اليمن في هذه المسابقات التي تجذب بألوانها وأناقتها ومهارات المشاركين فيها أعدادا كبيرة من الرجال والنساء المهتمين.

وتُنظّم هذه البطولة في وقت تحتدم فيه المعارك قرب مدينة الحديدة الساحلية المطلّة على البحر الأحمر، مع وصول القوات الحكومية إلى مسافة عشرين كيلومترا جنوبها.

وأدت المعارك إلى مقتل أكثر من مئة شخص من الجانبين في أقل من أسبوع، بحسب مصادر طبية وعسكرية.

وجلس المتفرجون على مدرجات ملعب نادي الوحدة الزرقاء والصفراء، تحت سماء مشمسة غالبا ما تعبرها طائرات التحالف العسكري الداعم للقوات الموالية للحكومة، علما أن مدينة صنعاء خاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

ولم تُنظّم البطولة في مضمار نادي الفروسية في صنعاء "لأنه محاط بمواقع عسكرية يستهدفها الطيران السعودي"، لذلك "نظّمناها في نادي الوحدة على العشب الاصطناعي للمرة الأولى"، بحسب ما يقول نائب رئيس اتحاد الفروسية في اليمن نجيب العذري لوكالة فرانس برس.

ويضيف "لا نشعر بالخوف من إقامة البطولة رغم القصف المستمر على منشآت مدنية. نحن نشعر بأننا نتحمّل مسؤولية استمرار الحياة الطبيعية في صنعاء".

وجرت السباقات تحت شعار "خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام"، وبمشاركة فرسان في فئات الناشئين والأشبال والبراعم في منافسات الفردي والفرق.

وخاضت البطولةَ فرقٌ عديدة، بينها الكلية الحربية، وكلية الشرطة.

وتعاني صنعاء التي يسكنها مليونا شخص، من مصاعب مالية جمة ومن ازدحام نتيجة نزوح سكان مدن مجاورة طالتها الحرب، وقد تحولت بعض شوارعها إلى ما يشبه المنازل لأطفال يأكلون ويشربون فيها ويتسوّلون المال والطعام.

- التحدي والمستحيل -

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الذين يسيطرون على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى منذ العام 2014. وتدخلت المملكة السعودية في العام 2015 على رأس تحالف عسكري دعما للسلطة في مواجهة المتمردين.

وعجزت هذه القوات عن استعادة كامل المناطق من أيدي المتمردين، لكنها وصلت الأسبوع الماضي إلى مشارف مدينة الحُديدة التي تضم ميناء استراتيجيا.

وقال ناصر الحمادي الذي كان يتابع بطولة الفروسية من على المدرّجات في نادي الوحدة "المشاركة في البطولة تعد تحديا حقيقيا" ولا سيما في ظل استهداف طيران التحالف لأهداف مدنية، بحسب تقارير منظمات دولية.

ولا تتمتع رياضة الفروسية التي يتحكم بها رجال الأعمال وأصحاب الأموال بشعبية رياضات أخرى مثل كرة القدم التي حقق فيها اليمن إنجازا غير مسبوق مؤخرا تمثّل في تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

وتفنّن الفرسان في قفزاتهم فوق العشب الاصطناعي، ولكن الأحصنة بدت هزيلة.

ويرى الكثيرون أن أهم أهداف هذه البطولة إظهار استمرار الحياة في العاصمة اليمنية رغم أهوال الحرب وغارات التحالف، وما يُنتظر من تطوّرات في مدينة الحُديدة.

لكن البعض الآخر يتساءل عن جدوى إقامة هذه البطولات "في ظل الحصار الشامل والتجويع"، كما يقول الحمادي.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، تسببت باحدى أسوأ وأكبر الأزمات الانسانية في العالم.

وأسفر النزاع اليمني عن أكثر من عشرة آلاف قتيل و55 ألف جريح وفقا للأمم المتحدة.

وكتب الاتحاد اليمني للفروسية على صفحته على فيسبوك "لا مكان لكلمة مستحيل" في القاموس، و"مهما كانت الصعوبات كبيرة، فإن الإيمان والعزيمة والإصرار كفيلة بالتغلب عليها".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب