هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 02:14 م

أفغان يتفقّدون الأضرار غداة هجوم لطالبان استهدف مقر منظمة أميركية غير حكومية في كابول في 9 أيار/مايو 2019

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان الإثنين أنها تحقق في معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين جراء غارات أميركية استهدفت منشآت قيل إنها تستخدم لتصنيع المخدرات في غرب أفغانستان.

وتتمحور المزاعم حول غارات شُنّت في وقت سابق من الشهر الحالي في ولايتي فرح ونيمروز حيث يُعتقد أنه تم تدمير عشرات المباني التي كانت تستخدم لتصنيع الهيرويين وغيرها من المخدرات.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي فقد "قُتل 150 إرهابيا من طالبان وجرح أربعون" جراء عمليات في ولاية فرح.

لكن حركة طالبان نفت استخدام المنشآت لتصنيع المخدرات وقالت إن "نحو مئة" مدني قتلوا في الضربات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" في بيان إنها "تحقق في مزاعم تفيد بسقوط ضحايا مدنيين جراء عمليات جوية نفّذتها القوات الدولية في ولايتي فرح ونيمروز ضد منشآت يُعتقد أنها تستخدم لتصنيع المخدرات".

وقالت البعثة إنه "يصعب الوصول إلى المواقع وإن صعوبات عدة تعيق التحقق" من تعرّض مدنيين لأذى.

ورفضت بعثة حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة الإدلاء بأي تعليق.

وقالت "يوناما" في تقرير نشرته الشهر الماضي إن حصيلة القتلى المدنيين جراء عمليات القوات الأميركية والقوات الموالية للحكومة الأفغانية تخطّت للمرة الأولى حصيلة القتلى المدنيين جراء هجمات طالبان وغيرها من المجموعات المتمردة.

وحمّلت "يوناما" طالبان مسؤولية تزايد أعمال العنف في أفغانستان خلال شهر رمضان.

وتتواصل أعمال العنف في أفغانستان على الرغم من بدء شهر رمضان واستمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان من أجل وضع حد للنزاع الذي تشهده البلاد منذ عقود.

وتبنّت طالبان اعتداء وقع في 8 أيار/مايو استهدف مقر منظمة أميركية غير حكومية في كابول وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم مدنيون وعناصر أمن أفغان.

ونقل البيان عن تاداميشي ياماموتو الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة قوله "لا مبرر على الإطلاق للهجمات المتعمّدة والعشوائية ضد المدنيين".

وقال ياماموتو إن "تنفيذ عمل يتسم بالعنف المفرط ومتعمّد ضد وكالة تنمية حيث يناضل مدنيون من أجل تحسين حياة كافة المدنيين أمر شنيع للغاية".

وكان اعتداء سابق لطالبان وقع قبيل بدء شهر رمضان أدى إلى مقتل 13 شخصا وجرح العشرات بعد أن هاجم انتحاري ومسلّحون مقر قيادة الشرطة في بل خمري عاصمة ولاية بغلان في شمال أفغانستان.

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