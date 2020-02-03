هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 12:01 م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقائه خطاباً في مهرجان دولي في غرب فرنسا في 30 كانون الثاني/يناير 2020

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين خلال أول زيارة يقوم بها إلى بولندا عن الأمل في "منعطف" في العلاقات بعد خلافات دامت عامين حول المناخ ودولة القانون وسياسة الهجرة.

ورغبة منه في إيجاد حليف جديد في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، خصوصا في مجال الدفاع، بدا ماكرون متفهما مع بلد كان حتى الآن ينتقده بشدة.

وسعى أيضا إلى الطمأنة حول تقارب مع فلاديمير بوتين قائلا "لم تصبح فرنسا بلدا مواليا لروسيا".

وقال إلى جانب نظيره البولندي أندريه دودا "آمل في أن تشكل هذه الزيارة منعطفا حقيقيا في الدور الذي يمكننا الاطلاع به في أوروبا الغد".

وأشاد دودا بدوره ب"تقدم" في توقيع برنامج "شراكة استراتيجية" فرنسية بولندية.

وبعد بريكست "على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ شكلا آخر (...) مع توزيع جديد للأوراق وانفتاح جديد. يجب إعادة النظر في مختلف الأدوار داخل الاتحاد الأوروبي".

- تحدي ملف المناخ -

في حين اتهم وارسو ب"عرقلة" الأجندة الأوروبية لحيادية الكربون في 2050 قال ماكرون انه يريد التعاون مع وارسو للمساهمة في رفع التحديات المناخية ومرافقة بولندا التي أمامها تحد لا أقلل من شأنه" في إشارة إلى اعتماد البلاد الكبير على الفحم.

وأعرب خصوصا عن الأمل في أن تطور فرنسا بولندا تعاونهما في مجالي الطاقة والدفاع لا سيما في تطوير الدبابة الأوروبية الجديدة.

وتشهد علاقات البلدين توتراً منذ وصول حزب القانون والعدالة القومي المحافظ إلى السلطة في بولندا عام 2015.

وينتقد ماكرون منذ انتخابه رئيساً إصلاحات وارسو القضائية المثيرة للجدل، والتي جرى تشديدها في قانون تم التصويت عليه في 23 كانون الثاني/يناير، يهدف كما تقول المعارضة إلى معاقبة القضاة الرافضين لتطبيق الإصلاحات.

وأوضح ماكرون الإثنين أنه "تطرق" إلى الملف مع دودا لكنه أمل في أن "يتكثف الحوار مع المفوضية الأوروبية" مؤكدا أن "قييم الحرية والعدالة متأصلة في بولندا".

وحاول تبديد قلق البولنديين حول التقارب مع موسكو والانتقادات لحلف شمال الأطلسي "وهو سوء فهم أو تفسير" على حد قوله.

وشدد على أن "فرنسا ملتزمة تماما داخل الحلف وكذلك لضمان الأمن على سفحها الشرقي" ويشارك فيه "أربعة آلاف جندي".

وقال "سأكون مسرورا في اليوم الذي يقول فيه البولنديون +في اليوم الذي نتعرض فيه لهجوم أعرف أن أوروبا ستحميني+. في هذا اليوم سيكون الشعور الأوروبي ثابتا".

- "لا مؤيد لروسيا ولا معارض" -

وأضاف "فرنسا ليست موالية لروسيا ولا معارضة لها انها داعمة لأوروبا" قبل الدعوة إلى "حوار سياسي حازم" مع روسيا.

وأمل في عقد في الأشهر المقبلة قمة فرنسية-ألمانية-بولندية.

من جهة ثانية، ومع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بات لبولندا ثقل إضافي في الاتحاد الأوروبي لكونها الدولة الخامسة من حيث عدد السكان والسادسة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وفي محاولة لتقريب وجهات النظر مع بولندا نظراً لحجمها في الاتحاد، قال الإليزيه الأسبوع الماضي إن "من غير الممكن التقدم بشأن أي قضية أوروبية كبرى من دون بولندا".

وتلتقي فرنسا وبولندا أيضاً في مسألة المطالبة بالحفاظ على التمويلات الكبيرة في السياسة الزراعية المشتركة في الميزانية الأوروبية الجديدة لأعوام 2021-2027، التي ستبدأ المفاوضات بشأنها قريباً.

ويرى المحلل السياسي ألكسندر سمولار أنه "بعد فترة حماس وتفاؤل طبعا سياسة ماكرون الخارجية، حان وقت العودة إلى الواقعية" خصوصاً في ظلّ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتراجع النسبي لألمانيا، معتبراً أن هذه التحديات هي مصدر "فكرة عقد اتفاقات أقل عمقاً لكن أكثر سرعة".

وتأمل باريس في إبراز صناعاتها الدفاعية والنووية. وتعتبر فرنسا أن بولندا، التي لا زالت تعتمد بشدة على الفحم، ستكون بحاجة إلى الطاقة النووية لخفض انبعاثاتها المضرة.

وسيبحث ماكرون في هذه القضايا مع رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي الذي التقاه بعد ظهر الإثنين.

ويزور ماكرون الثلاثاء كراكوف العاصمة التاريخية لبولندا، و"سيلقي كلمة أمام شباب بولندا" خلال مؤتمر مع طلاب جامعة ياغيلونيا، من أجل إطلاق "دعوة إلى مزيد من الاندماج الأوروبي".

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