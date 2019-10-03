هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 06:26 ص

أملت الناشطة البيئية المراهقة غريتا تونبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 20 أيلول/سبتمبر 2019 أن تشكل تظاهرات الشباب منعطفا في مكافحة التغير المناخي

بعد نيويورك ومونتريال، أعلنت غريتا تونبرغ التي ألهمت ملايين الشباب عبر العالم للتحرك دفاعا عن المناخ، أنها ستتظاهر الجمعة في مدينة ايوا في قلب الغرب الأوسط الأميركي.

وكتبت الشابة السويدية (16 عاما) في تغريدة الأربعاء "يسرني أن أعلن إني سأنضم الجمعة إلى الإضراب من أجل المناخ في مدينة ايوا".

ومنذ تظاهرة مونتريال الجمعة التي ضمت مئات آلاف الأشخاص، تعطي اخبارا بانتظام على مواقع التواصل الإجتماعي.

والثلاثاء نشرت صورا لحيتان في مدينة تادوساك في كيبيك بخليج سان لوران على بعد 500 كلم شمال مونتريال حيث مركز الثدييات البحرية.

وفي تغريدة أخرى الإثنين قالت إنها "ستعبر ببطء أميركا الشمالية حتى تصل إلى وجهتها النهائية سانتياغو" في تشيلي حيث ستحضر مؤتمرا جديدا للأمم المتحدة حول المناخ في كانون الأول/ديسمبر.

ولم تكشف الوسيلة التي ستستخدمها للوصول إلى هناك بعد أن أتت إلى الولايات المتحدة من بريطانيا على متن سفينة شراعية.

وصرحت تونبرغ الأربعاء لفرانس برس أنها ستسافر في "سيارة كهربائية" دون مزيد من التفاصيل.

وتقع مدينة ايوا على بعد 1500 كلم جنوب غرب مونتريال.

وردا على سؤال لفرانس برس نهاية أيلول/سبتمبر قالت غريتا تونبرغ إنها ستضطر إلى اختيار حلول أخرى للوصول الى تشيلي إذ إنه من المستحيل إيجاد وسيلة نقل لا تسبب التلوث لتغطية كل هذه المسافة.

ولم يتم اعطاء تفاصيل عن هذا الموضوع. ولا يعرف بعد الموقع الذي ستنظم فيه تظاهرة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الموعد المحدد لإعلان حائز جائزة نوبل للسلام وورد اسمها بين الأوفر حظا لنيلها.

ومنذ أن أطلقت في صيف 2018 حركة للتظاهر كل يوم جمعة للمناخ بمفردها أمام البرلمان السويدي ثم عبر أوروبا وفي العالم، أصبحت غريتا تونبرغ نجمة.

والخطاب الذي ألقته في 23 أيلول/سبتمبر في القمة حول المناخ في الأمم المتحدة حيث حثت بقوة قادة العالم على اتخاذ تدابير جذرية لوقف ظاهرة الاحتباس، أثر في الكثيرين.

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