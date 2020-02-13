هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 04:34 م

الامين العام لللحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أثناء اجتماع وزراء دفاع الحلف ببروكسل في 13 شباط/فبراير 2020

وافقت الحكومة العراقية على أن تتولى مهمة حلف شمال الأطلسي بعض أنشطة التدريب التي كان يؤمنها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة واشنطن، وفق ما أعلن الخميس الأمين العام للحلف.

وقال ينس ستولتنبرغ خلال ندوة صحافية عقب اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف إن "الحكومة العراقية أكدت لنا رغبتها في أن يواصل حلف شمال الأطلسي مهمته في تدريب وتكوين القوات العراقية".

وكانت موافقة بغداد شرطا وضعه بعض حلفاء الولايات المتحدة للموافقة على تعزيز مهمة الحلف في العراق بوحدات من التحالف الدولي مكلفة باستئناف بعض أنشطته في مستوى تقديم المشورة للقوات العراقية وتدريبها.

وتلقى ستولتنبرغ الموافقة مكتوبة خلال المساء، وفق مصادر دبلوماسية.

لكن لم يرغب الأمين العام للحلف في تقديم تفاصيل أخرى حول الموضوع خلال الندوة الصحافية، كما رفض وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر الحديث عن الموضوع خلال مداخلته.

وصادقت دول حلف شمال الأطلسي الأربعاء على مبدأ تولي بعض انشطة التدريب التي يؤمنها لتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ستولتنبرغ إن "عدد القوات التي سيتم نقلها من التحالف الى مهمة الحلف الاطلسي وتفاصيل أنشطة التدريب التي ستستأنفها المهمة، ستناقش يوم الجمعة في ميونخ من أعضاء الحلف على هامش مؤتمر الأمن".

وأكدت اسبانيا الأربعاء موافقتها على تخصيص جزء من وحداتها لبعثة الحلف التي يبلغ عدد عناصرها حاليا 500 عنصر يعملون تحت قيادة كندية. وقالت مصادر دبلوماسية إن دولا أخرى وافقت على نقل قوات.

وتعطلت الشهر الماضي أنشطة بعثة حلف شمال الأطلسي، تزامنا مع تعطل عمليات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده واشنطن.

وجاء ذلك عقب قرار البرلمان العراقي مطالبة القوات الأجنبية بمغادرة البلاد احتجاجا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير.

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