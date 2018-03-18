بكين تدعو واشنطن لـ"تصحيح الخطأ" بعد سماح ترامب لمسؤوليين اميركيين بزيارة تايوان
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الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في البيت الابيض في واشنطن في 15 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
دعت الصين السبت الولايات المتحدة الى "تصحيح الخطأ"، بعد ان وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة قانونا جديدا يسمح لكبار المسؤولين الاميركيين بالسفر الى تايوان للقاء نظرائهم في تايبيه.
وتعليقا على قرار ترامب قال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "الصين تعارض ذلك بشدة".
واضاف "اننا نحض الجانب الاميركي على تصحيح خطأه، والتوقف عن مواصلة اي علاقات رسمية مع تايوان او تحسينٍ لعلاقاته الحالية مع تايوان".
وكان البيت الابيض قال الجمعة ان ترامب وقع "قانون السفر الى تايوان" الذي "يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات".
ويمكن للمسؤولين الاميركيين حاليا السفر الى تايوان بينما يزور مسؤولون تايوانيون من حين لآخر البيت الابيض، لكن الاجتماعات جرت حتى الان بتحفظ لتجنب اثارة غضب الصين.
وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع تايون في 1979 ارضاء لبكين. لكنها ابقت على علاقات تجارية مع الجزيرة وتبيعها اسلحة مما يثير استياء الصين.
وتعتبر الصين تايوان اقليما متمردا يشكل جزءا لا يتجزأ من اراضيها.
ووصف القانون الاميركي الجديد تايوان بانها "منارة للديموقراطية" مؤكدا ان "انجازات تايوان الديموقراطية تشكل مصدر وحي لعدد من دول وشعوب المنطقة".
ورحب السناتور جيم اينهوف بهذه الخطوة مؤكدا ان الاجتماعات على مستوى عال "تبقى ثمينة جدا وخصوصا مع مواصلة الصين مطالبها في بحر الصين الجنوبي".
ووصف القانون بانه "اداة مهمة بينما نواصل التأكد من ان تايوان تملك القدرة على الدفاع عن نفسها وتبقى حليفة ملتزمة للولايات المتحدة في المنطقة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب