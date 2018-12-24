بكين ترفض "رفضا قاطعا" الدعوات لإطلاق سراح الكنديَين

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 09:16 ص

الكندي مايكل سبافور الموقوف في الصين مع نجم كرة السلة الأميركي دينيس رودمان خلال رحلة إلى كوريا الشمالية في 13 كانون الثاني/يناير 2014

رفضت الصين "رفضا قاطعا" الاثنين دعوات كندا لإطلاق سراح اثنين من مواطنيها على الفور، معربة عن "استياء شديد" من الطلبات الصادرة عن أوتاوا الجمعة والمدعومة من واشنطن.

وقالت هوت تشونيينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي أن "الصين أعربت عن استيائها الشديد ورفضها القاطع لما أدلت به كندا والولايات المتحدة (...) من تصريحات".

وأضافت "ندعو الدول المعنية باحترام السيادة القضائية للصين احتراما فائقا".

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد دعت بكين الجمعة إلى إطلاق سراح الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ والمستشار مايكل سبافور اللذين أوقفا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بشبهة "تهديد الأمن القومي"، بحسب تعبير بكين.

ودعت واشنطن الجمعة أيضا إلى لإطلاق سراح الكنديَين الاثنين على الفور، في حين أعربت المفوضية الأوروبية وألمانيا عن قلقه في هذا الصدد.

وبحسب بعض الخبراء، قد يكون توقيف الكنديَين وسيلة تستعملها الصين للضغط على أوتاوا، إثر توقيف السلطات الكندية المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية مينغ وانتشو في مطلع كانون الأول/ديسمبر بطلب من واشنطن.

وأفرج عن مينغ في مقابل كفالة غداة توقيف الكنديَين، بانتظار تسليمها إلى الولايات المتحدة الذي قد تستغرق إجراءاته أشهرا عدة. وتشتبه واشنطن في تواطئها بالاحتيال للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقد أوقفت كندية ثالثة في الصين تعمل في مجال التدريس، لكن قضيتها غير مرتبطة بأمن الدولة وليست على علاقة بالحالتين السابقتين على ما يبدو.

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