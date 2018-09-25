بكين تعتبر أن التفاوض حول الرسوم الجمركية الأميركية مستحيل تحت التهديد
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين خلال مغادرته مقر المحادثات التجارية في واشنطن في 23 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
أكدت الصين الثلاثاء أنه من المستحيل مواصلة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة بينما "السيف مسلط على رقبتها" بعد دخول رسوم جمركية أميركية جديدة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار سنويا، حيز التنفيذ.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين في مؤتمر صحافي إن "الولايات المتحدة تبنت للتو قيودا تجارية كبيرة جديدة. كيف يمكن إجراء مفاوضات والسيف مسلط على رقبتنا بهذا الشكل؟ لن تكون مفاوضات ومشاورات تجري في أجواء من الندية".
وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإثنين مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تبلغ نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار سنويا.
وكانت بكين وعدت بالرد فورا عبر فرض رسوم تبلغ 5 أو 10 بالمئة على منتجات أميركية بقيمة ستين مليون دولار سنويا.
وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتصالات مع نظرائه الصينيين لاستئناف المفاوضات الثنائية حول الخلافات التجارية. لكن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قوضت هذه المبادرة على ما يبدو.
وكان نائب وزير التجارة الصيني التقى مفاوضين أميركيين في آب/اغسطس في واشنطن. لكن لم يعقد أي لقاء على مستوى عال منذ أشهر.
وقال وانغ شوين الثلاثاء إن "هذه المشاورات أسفرت عن تفاهمات عديدة وحتى كانت موضوع بيان مشترك. لكن الولايات المتحدة رفضت هذا التفاهم واتخذت إجراءات تجارية تقييدية".
وأضاف "في هذه الأجواء، استمرار المفاوضات ليس ممكنا".
روم-يهل/اا
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب