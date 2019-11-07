هذا المحتوى تم نشره يوم 07 نوفمبر, 2019 09:03 ص

لا زيارات للدبلوماسيين الصينيين الى شخصيات ومؤسسات في الولايات المتحدة بعد الآن قبل اخطار وزارة الخارجية

اتفقت الصين والولايات المتحدة على خطة لإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية الإضافية التي تبادل البلدان فرضها على البضائع، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس، فيما يسعى المفاوضون إلى التوصل إلى اتفاق تجاري. ويخوض البلدان حربا تجارية ضارية منذ أكثر من عام، وفرضتا رسوما جمركية باهظة على سلع بمليارات الدولارات.

إلا أن الأمل يتزايد باقترابهما من التوصل إلى اتفاق مصغر في إطار اتفاق أوسع.

وصرح غاو فينغ المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي "خلال الأسبوعين الماضيين، اجرى قادة المفاوضات من الجانبين مناقشات جدية وبناءة حول الحل المناسب للمخاوف الأساسية للطرفين، واتفقنا على الغاء الرسوم الجمركية الإضافية على مراحل، بالتزامن مع التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق" نهائي.

وفي حال تأكيد الولايات المتحدة لتلك التصريحات، فستكون احدث مؤشر ايجابي على الجهود التي يبذلها المفاوضون للتوصل إلى اتفاق تجارة أولي رغم عدم ورود تفاصيل عنه.

وأضاف غاو أنه اذا توصل الطرفان إلى اتفاق مرحلي، فمن المقرر البدء في الغاء الرسوم الجمركية "بنفس المقدار وفي وقت متزامن". وتابع "هذا شرط مهم للتوصل إلى اتفاق".

وأجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مكالمة هاتفية مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين الجمعة الماضية، وصفها الرجلان بأنها "بناءة".

بور-روكس/اش/اا

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