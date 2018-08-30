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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 07:38 ص 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:38

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ يخرجان من اجتماع لرجال أعمال في قصر الشعب في بكين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (afp_tickers)