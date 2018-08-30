بكين تندد بمنطق ترامب "غير المسؤول" بشأن كوريا الشمالية
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ يخرجان من اجتماع لرجال أعمال في قصر الشعب في بكين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017(afp_tickers)
نددت بكين الخميس بمنطق الولايات المتحدة "غير المسؤول والعبثي" بشأن كوريا الشمالية، غداة اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين بأنها تُعقد "بشكل كبير" العلاقات مع بيونغ يانغ.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ لدى سؤالها عن تصريحات الرئيس الأميركي "الكثير من الناس يشعرون مثلي بأن الولايات المتحدة تحل أولى في العالم حين يتعلق الامر بتحريف الحقيقة وبمنطقها غير المسؤول والعبثي".
وأضافت "هذا المنطق لا يفهمه الجميع بسهولة".
وتابعت "نأمل في ان تتمكن الولايات المتحدة من لعب دور إيجابي وبناء في تسوية المسألة كما يفعل الصينيون. ولتسوية المشكلة، عليها ان تنظر إلى نفسها بدلاً من إلقاء اللوم على الغير".
وجاء ردّ بكين على تصريحات للرئيس الاميركي اعتبر فيها الأربعاء أن "الصين تعقد الأمور في شكل كبير على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية"، مكررا أن "علاقة رائعة" تربطه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الذي التقاه منتصف حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة.
وأضاف أن "قسما من المشكلة مع كوريا الشمالية مرتبط بالخلافات التجارية مع الصين"، مكررا عزمه على إعادة النظر في طبيعة العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.
وتابع ترامب "سنرى ماذا سيحصل (مع كوريا الشمالية) ولكن من واجبي أن أتحرك حيال الصين في موضوع التجارة لأن الأمر كان فعلا ظالما بالنسبة إلى بلادنا".
والمفاوضات حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية متعثرة منذ أسابيع وتجلى ذلك خصوصا في إلغاء زيارة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كانت مقررة لبيونغ يانغ.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب