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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 07:53 ص 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:53

طائرات سوخوي 34 روسية خلال مناورات قرب الحدود الصينية والمنغولية في 13 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)