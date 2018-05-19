بكين: اتفاق أميركي-صيني على عدم الدخول في حرب تجارية والتخلي عن الزيادات الجمركية
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وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين (وسط) ووزير الاقتصاد الاميركي ويلبور روس (الثاني من اليمين) خلال توجههما للمشاركة في اليوم الثاني من المحادثات التجارية في بكين في 4 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي السبت ان بكين وواشنطن اتفقتا على عدم الدخول في حرب تجارية وعلى عدم فرض رسوم جمركية اضافية على بضائع البلد الآخر.
وقال ليو بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخو) الرسمية إن "الطرفين توصلا الى توافق ينص على عدم الخوض في حرب تجارية وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية على بعضهما البعض".
وأدلى ليو بتصريحه بعدما ترأس هذا الاسبوع الوفد الصيني الى واشنطن حيث أجرى مفاوضات مع وزير التجارة الاميركي ستيفن منوتشين.
وكان البلدان اصدرا بيانا مشتركا السبت اعلنا فيه التوصل الى اتفاق للحد "بشكل كبير" من العجز الاميركي في المبادلات التجارية مع الصين، لكن من دون تفاصيل.
ومثّل هذا الاتفاق انفراجا في الازمة بين البلدين كونه شكّل تنازلا من جانب بكين التي وافقت على مبدأ خفض العجز التجاري ولكن من دون ان تلتزم بأي رقم خلافا لما يطالبها به الرئيس دونالد ترامب.
ويطالب البيت الأبيض بخفض عجزه بنحو 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي. وبلغ العجز التجاري الاميركي مع الصين العام الماضي نحو 375 مليار دولار.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب