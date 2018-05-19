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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 01:56 ص 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 01:56

وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين (وسط) ووزير الاقتصاد الاميركي ويلبور روس (الثاني من اليمين) خلال توجههما للمشاركة في اليوم الثاني من المحادثات التجارية في بكين في 4 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)