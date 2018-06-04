هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 05:57 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 05:57

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي في بروكسل في 01 حزيران/يونيو 2018

أبدت الصين "أسفها" للشكوى التي رفعها الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية متهما بكين بفرض عمليات نقل تكنولوجيا "غير منصفة" على الشركات الأجنبية، وهو ما ينفيه النظام الشيوعي بشدة في وقت يواجه اتهامات مماثلة من واشنطن.

وتقدم الاتحاد الاوروبي الجمعة بشكوى ضد الصين لدى منظمة التجارة العالمية بسبب "عمليات نقل التكنولوجيا غير المنصفة" المفروضة على الشركات الأوروبية العاملة في هذا البلد، بما يخالف قواعد منظمة التجارة.

وردت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر ليل الأحد وجاء فيه أن "الصين تأسف للشكوى الأوروبية وستعالج هذه المسالة طبقا لآليات تسوية الخلافات" المعمول بها لدى منظمة التجارة.

غير أن الوزارة دافعت عن السياسة الصينية المتبعة بهذا الصدد مؤكدة أن "الصين لطالما علقت أهمية كبرى على الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية وقد اتخذت عددا من التدابير الفعالة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للذين يملكونها".

وتابعت أن "التقدم واضح وجلي" مشيرة إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي سبق أن شكلا "مجموعة عمل" للتواصل في هذا الموضوع.

ويفرض على الشركات الأجنبية الراغبة في الوصول إلى السوق الصينية في العديد من القطاعات عقد شراكات مع مؤسسات محلية ترغمها في غالب الأحيان على تقاسم جزء من مهاراتها التكنولوجية معها، وهي ممارسات تندد بها بروكسل وكذلك واشنطن.

وفتحت الولايات المتحدة تحقيقا في آب/أغسطس 2017 بموجب المادة 301 من قانونها التجاري متهمة الصين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وتهدد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على واردات من المنتجات الصينية بقيمة خمسين مليار دولار تستهدف بصورة خاصة القطاعات الصناعية حيث "حققت الصين مكاسب من خلال حيازة تكنولوجيا أو فرض عمليات نقل تكنولوجيا" على شركات أميركية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب