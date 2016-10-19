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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أكتوبر, 2016 06:27 م 19 أكتوبر 2016 - آخر تحديث - 18:27

ركام مبنى استهدفته غارة جوية في الاحياء الشرقية في حلب في 24 ايلول/سبتمبر 2016

اعلنت وزارة الخارجية البلجيكية الاربعاء استدعاء السفير الروسي على خلفية اعلان موسكو ان طائرات بلجيكية مشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية شنت غارات قرب حلب ادت الى مقتل ستة مدنيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية ديدييه فاندرهاسلت لوكالة فرانس برس ان سفير روسيا الكسندر توكوفينين سيتم استقباله "صباح غد (الخميس)" في الوزارة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اتهمت في بيان الاربعاء سلاح الجو البلجيكي المشارك في التحالف الدولي بقيادة واشنطن بقتل ستة مدنيين واصابة اربعة اخرين بجروح اثر "عملية قصف ادت الى تدمير منزلين" ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة حساجك في حلب، الامر الذي نفته وزارة الدفاع البلجيكية صباحا.

كذلك، اكد وزيرا الخارجية والدفاع البلجيكيان ديدييه ريندرز وستيفن فانديبوت في بيان مساء ان "اي طائرة للقوة الجوية البلجيكية لم تكن تنفذ مهمة في مجمل محافظة حلب خلال الايام الاخيرة، ما يعني ان هذه الاتهامات الروسية لا اساس ولا معنى لها".

واضاف الوزيران ان "بلجيكا تاسف بشدة لعدم اجراء اي مشاورات مسبقة بهدف تحديد الوقائع، وذلك قبل اعلان هذه الاتهامات. ان هذا الاسلوب يثير قضية الدافع الذي يقف وراء هذه الاتهامات المغلوطة".

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية "تم رصد" مقاتلتين اف-16 من سلاح الجو البلجيكي في اجواء حساجك في منطقة حلب عندما دمر قصف للتحالف منزلين ليل الاثنين الثلاثاء ما اسفر عن مقتل ستة اشخاص.

واضاف البيان "ان الطائرات الروسية والسورية لم تكن موجودة في هذه المنطقة".

وقال فاندرهاسلت لتبرير استدعاء السفير الروسي "نريد ان نمرر الرسالة بان بلجيكا لا تتحمل اي مسؤولية في هذه الغارات".

واوضح ان استياء بلجيكا مرتبط ايضا ب"عدم التحقق" من هذه المعلومات التي هي من مصدر روسي "قبل نشرها".

ورد المتحدث باسم الجيش الروسي الجنرال ايغور كوناشينكوف بالقول ان "روسيا تملك وسائل دفاع جوية فعالة تسمح بمراقبة كل الاراضي السورية تقريبا".

واضاف في بيان "نود التذكير بان اصابة اهداف بالخطأ امر جائز وللاسف يحصل (هذا الامر) بانتظام بين دول التحالف الدولي التي تنتمي اليها بلجيكا".

وقال المتحدث باسم الخارجية البلجيكية انه اضافة الى هذا الاستدعاء اجري اتصال بين وزارتي الدفاع البلجيكية والروسية "لتمرير الرسالة" لموسكو.

والسفير الروسي في بلجيكا هو الكسندر توكوفينين (60 عاما) المعتمد منذ حزيران/يونيو بحسب موقع السفارة الالكتروني. وتلقى اوراق اعتماده في السادس من تشرين الاول/اكتوبر.

وتتعرض موسكو لانتقادات الغربيين الذين ياخذون عليها مساندة الطائرات الروسية للهجمات الدامية لقوات الرئيس السوري بشار الاسد على احياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب