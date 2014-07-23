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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2014 05:18 ص 23 يوليو 2014 - آخر تحديث - 05:18

تظاهرة منددة باسرائيل في سياتل قبيل وصول الرئيس باراك اوباما لحضور مؤتمر للديموقراطييين في 22 تموز/يوليو 2014

اعلن الملياردير الاميركي مايكل بلومبرغ الثلاثاء انه سيستقل الطائرة الى تل ابيب تضامنا مع اسرائيل، ودعا الولايات المتحدة الى السماح لشركات الطيران بمعاودة تسيير رحلات الى الدولة العبرية.

وحظر اتحاد الطيران الاميركي على شركات الطيران الاميركية تسيير رحلات من اسرائيل او اليها ل24 ساعة بعد سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون في تل ابيب.

وكتب رئيس بلدية نيويورك السابق على حسابه على موقع تويتر انه سيستقل طائرة تابعة لشركة العال الاسرائيلية "تضامنا مع الاسرائيليين ولاثبت ان السفر الى اسرائيل ومنها آمن".

جاء ذلك بعد ان حظر اتحاد الطيران الاميركي على شركات الطيران الاميركية تسيير رحلات الى اسرائيل ومنها لمدة 24 ساعة، بعد سقوط صاروخ على بلدة قريبة من مطار تل ابيب.

واعلنت الهيئة الاوروبية لسلامة النقل الجوي مساء الثلاثاء لفرانس برس انها ستوصي مجمل الشركات الاوروبية، على ابعد تقدير الاربعاء، بتفادي مطار تل ابيب الدولي حتى اشعار اخر.

وهي المرة الاولى التي يتخذ مثل هذا القرار منذ حرب الخليج في 1991. وفيما اعتبر وزير النقل الاسرائيلي انه "ما من داع" لوقف الرحلات، اشارت صحيفة هآرتس على موقفها الالكتروني الى ان الاثر النفسي لهذا القرار سيكون كبيرا على الاسرائيليين وكذلك على الاقتصاد الاسرائيلي على المدى البعيد.

وابلغ وزير الخارجية الاميركي جون كيري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء ان قرار منع شركات الطيران الاميركية من تسيير رحلات الى اسرائيل ومنها يعود فقط لاسباب امنية.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية في القاهرة ان اتحاد الطيران الاميركي "يواصل متابعة وتقييم الوضع، وسيدلي بتعليماته الجديدة في موعد اقصاه 24 ساعة" من دخول قرار المنع حيز التنفيذ.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب