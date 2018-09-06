بنس ليس كاتب المقال حول ترامب في صحيفة "نيويورك تايمز" (متحدث)
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نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في كيتو في 28 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
أكد فريق مايك بنس الخميس أن "نائب الرئيس يوقّع المقالات التي يكتبها" وهو ليس كاتب المقال الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" من دون توقيع وتضمن انتقادات شديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتب جارود أيجن مدير مكتب إعلام بنس في تغريدة أن "نيويورك تايمز يجب أن تخجل، وكذلك الشخص الذي كتب هذه المقالة الكاذبة وغير المنطقية والجبانة". وأضاف "نحن فوق تصرفات الهواة هذه".
وعلق ترامب مساء الأربعاء بقوة على نشر الصحيفة هذا المقال من دون توقيع الذي قالت الصحيفة إن كاتبه هو مسؤول أميركي بارز من إدارة ترامب. ويشرح الكاتب في المقال كيف ولماذا يحاول مع سواه من المسؤولين في الإدارة التصدّي لنهج ترامب "البائس" والمتهوّر" و"غير الفعّال" في قيادة البلاد.
ويشير كاتب المقال بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب" إلى أن الأمر بالنسبة إليه ليس دعم نهج الديموقراطيين، إنما حماية البلاد من تصرفات رئيسه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب